CPTM: leitor cobra limpeza de terreno de responsabilidade da companhia; veja como proceder

Reclamação de Sérgio Neves: “Moro ao lado de um terreno que até antes da pandemia nunca me preocupei com a manutenção ali realizada, uma vez que a companhia do Metrô sempre manteve regularmente a benfeitoria nas cercas e limpeza do terreno, o que não vem acontecendo depois que recebi um e-mail dizendo que esses cuidados estariam sob a supervisão da CPTM. Gostaria de saber o que acontece, uma vez que tem outro terreno bem próximo e nesse a manutenção continua sendo realizada com frequência. No local dá para verificar que a vegetação está bem grande e pode até servir de refúgio para pessoas mal intencionadas, além de proliferação de doenças. Esse terreno fica na Rua Victorio Santim, altura do número 678, em frente ao EMEI Floriano Peixoto, na Vila Carmosina, em Itaquera, zona leste de São Paulo.”

Resposta da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM): “O terreno citado é de responsabilidade da CPTM e faz parte do contrato de zeladoria nas áreas administradas pela companhia. A capina no terreno é feita periodicamente com a próxima ação agendada para a próxima semana.”

Para entrar em contato com a CPTM

O Serviço de Relacionamento é responsável por acolher, cadastrar, tratar e responder às manifestações dos passageiros da CPTM. Você pode ligar gratuitamente para 08000550121. Também é possível realizar uma solicitação pelo site.