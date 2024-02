Guarulhos: leitora cobra pintura de asfalto de avenida movimentada da cidade metropolitana de SP

Simone Oliveira reclama de avenida sem pintura no asfalto e sem sinalização de trânsito em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Reclamação de Simone Oliveira: “Gostaria de solicitar das autoridades de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, a pintura e melhor sinalização na Avenida Natalia Zarif para quem sai de Guarulhos, perto da Praça do Futebol, e segue em direção às rodovias Hélio Smidt e Ayrton Senna. Lá, é muito confuso sem faixas. Motoristas quase esbarrando uns nos outros, isso quando carros quebrados não estão parados por lá. Reforço que essa situação já ocorre há anos. Já presenciei diversos motoristas confusos com a falta de sinalização. É uma região muito movimentada que merece melhor atenção da Prefeitura de Guarulhos. Considero de fundamental importância para evitar acidentes, seja entre carros ou mesmo pedestres que também caminham pela região. Agradeço desde já e espero que a minha solicitação seja encaminhada para as autoridades responsáveis e que as mesmas tomem as providências necessárias pelo bem estar de habitantes da cidade, assim como pessoas que moram em áreas vizinhas e também frequentem Guarulhos para trabalho ou mesmo lazer. Muito obrigada.

Leitora cobra pintura de asfalto de avenida movimentada de Guarulhos. Foto ilustrativa. Não usar após a publicação. Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE Resposta da Prefeitura de Guarulhos: “A Prefeitura de Guarulhos informa que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) irá efetuar a sinalização de solo da Avenida Natália Zarif logo após ao recapeamento da via, que será executado pela Secretaria de Obras. De acordo com a pasta, o processo para contratação da empresa que executará o serviço de recapeamento encontra-se em andamento.” Caso o problema persista, a leitora pode voltar a entrar em contato.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Publicidade