Extra: leitora cobra estorno por produto devolvido

Reclamação de Cláudia Balieiro de Moraes: “Eu gostaria de pedir uma ajuda do jornal para conseguir receber o estorno por um produto que não me atendeu e fiz a devolução dentro do prazo permitido pelo Extra. Eu comprei um forno portátil da marca Britânia em uma loja do supermercado Extra. No mesmo dia, eu fiz a devolução do aparelho, pois o mesmo não atendeu às minhas expectativas. No ato da devolução, a loja me forneceu uma folha com o título ‘cancelamento de transação com cartão de crédito’, escrito à mão e fui informada que deveria aguardar o estorno dos valores pelo prazo de 15 dias. Informo que nada foi creditado em meu cartão, sendo que já se passaram 47 dias da compra. Já retornei à loja para reclamar pessoalmente e nada foi resolvido. Por esse motivo estou recorrendo a essa coluna do jornal Estado de São Paulo, o qual sou assinante há mais de 20 anos. Agradeço imensamente se o jornal puder verificar com o Extra o motivo da demora em solucionar o meu caso, algo tão simples, relacionado com o estorno no meu cartão de crédito.”

Resposta do Extra: “O caso da cliente foi resolvido pela empresa.”

Em contato posteriormente com o blog, a consumidora disse que o Extra devolveu o valor pago no seu cartão de crédito. Caso a leitora precise novamente de auxílio, pode voltar a entrar em contato.