Habib's: leitora cobra ressarcimento por valor de compra retido indevidamente

Reclamação de Caren Alves: Quero relatar um problema que estou enfrentando com o Habib’s, rede de restaurante que um dia foi uma empresa de respeito, pelo menos para mim. Sou cliente da loja há tanto tempo que não me lembro. Mas fico indignada com a demora para ser atendida. O meu problema envolve a dificuldade para obter ressarcimento por um valor retido indevidamente durante uma compra. Como pode uma empresa deste tamanho receber o dinheiro de seus clientes e simplesmente não devolver? Será que ninguém vê isso? Que falta de respeito com seus consumidores. Por isso, questiono aqui o que a empresa tem feito com o dinheiro dos seus clientes. Na internet, vejo muita gente reclamando. Se o aplicativo ainda está no ar e a cada dia o número de pessoas enganadas aumenta, não consigo pensar em outra coisa. E o não tem a menor preocupação em devolver o dinheiro. Será que alguém vai tomar alguma providência?

Resposta do Habib’s: “Nosso departamento de atendimento ao cliente contatou a cliente para as tratativas de devolução da quantia retida, por uma inconsistência momentânea no sistema. A cliente confirmou o ressarcimento do valor devido e estamos dando a ocorrência como solucionada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.

Caso a leitora registre nova queixa, pode voltar a entrar em contato.