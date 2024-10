Falta de iluminação pública: leitor cobra conserto na região da Ponte Rasa

Reclamação de Fernando Santos: “Peço ajuda do jornal para resolver um problema no bairro onde moro e está afetando moradores e também pessoas que passam pelo local. As luzes dos postes da Avenida Águia de Haia, entre a Avenida Imperador e a Avenida São Miguel, na região da Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo, estão piscando, em razão das chuvas dos últimos dias. Sempre que chove, enfrentamos problemas semelhantes. É bem difícil. Mas ainda mais complicado, devido a dificuldade para relatar os problemas para as autoridades e, desta forma, ter o serviço realizado no local. Gostaria de ajuda. Ligo no 156 e somente chama e fica na música. Fica ruim para motoristas e também pedestres. Gostaria de ter a ajuda do Estadão. Obrigado desde já.”

Resposta da SP Regula: “A SP Regula informa que, na última quinta-feira, 24, uma equipe de manutenção esteve presente na Avenida Águia de Haia e constatou a falta de iluminação pública devido ao rompimento de cabos. A substituição foi realizada, e a iluminação pública do local encontra-se em pleno funcionamento.”