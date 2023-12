Hurb: leitor cobra ressarcimento por pacotes de viagens

Roberto Brandão reforça que tem pacotes comprados com o HURB, mas está com dificuldade para receber atendimento e ser ressarcido. Somente uma viagem foi cancelada. Sobre as outras três, não teve retorno da empresa.

Reclamação de Roberto Brandão: “Por gentileza, vocês podem me ajudar com uma queixa? Já vai fazer 1 ano que comprei os pacotes de viagem com o Hotel Urbano HURB totalizando o valor de mais de R$ 13 mil. No mês passado, confirmaram o embarque, mas, em seguida, recebi um e-mail cancelando a viagem. Tenho quatro pacotes com a empresa. Eles não têm um canal de atendimento e não respondem os e-mails enviados. Por favor, solucione este impasse. Eles não têm previsão. Só quero que me devolvam meu dinheiro. Cancelaram uma viagem, mas nada ainda sobre as outras viagens.”

Leitor cobra ressarcimento por pacotes de viagens. Foto ilustrativa. ((( NÃO USAR APÓS ESSA DATA ( 06/12/2023 ) EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE A FOTOGRAFIA ))) Foto: pariketan/Adobe Stock

Resposta do Hurb: “O Hurb, empresa brasileira que está no mercado há mais de 12 anos, sempre prezou pela transparência com os seus viajantes e parceiros. A companhia reconhece os problemas enfrentados nos últimos meses, que afetam alguns processos da empresa, no entanto, ressalta que todas as questões já foram mapeadas e estão sendo sanadas por meio de diversas iniciativas que compõem o Hurb 3.0. Em relação à solicitação do Estadão, a companhia reitera o seu comprometimento com a devolução de valores solicitados por clientes que optaram pelo cancelamento do serviço. Quanto às viagens ainda não realizadas, a empresa esclarece que é necessário solicitar novas datas de embarque para 2024. Para sanar qualquer dúvida ou questão, basta entrar em contato com a empresa por um dos seus canais oficiais de Atendimento ao Cliente. É possível falar diretamente com o time de consultores, conforme indicado na Central de Ajuda, por meio de formulário de atendimento e chat na plataforma. No mais, o Hurb frisa que, em prol da escuta ativa e cuidado com seus públicos, está à disposição para esclarecer eventuais.”

O leitor foi orientado a entrar em contato novamente, caso a empresa demore para realizar a devolução dos valores, conforme prometido.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade