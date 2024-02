Indianópolis: leitora reclama de fios enrolados em placas e semáforos do bairro

Luciana Samaha se queixa de que na Alameda dos Maracatins, no bairro Indianópolis, zona sul de São Paulo, há fios enrolados em diversos locais como semáforos e placas de rua. Ela cita que a situação também ocorre em ruas dos arredores.

Reclamação de Luciana Samaha: “Moro na Alameda dos Maracatins, no bairro Indianópolis, zona sul de São Paulo, e gostaria de relatar uma queixa. Na Alameda dos Maracatins, começando na esquina da Avenida Açocê até a Alameda dos Aratãs se encontram fios elétricos pendurados em uma altura que qualquer pessoa desatenta pode esbarrar.Há muitos fios enrolados e jogados no chão vindos de postes. Fios enrolados em placas de rua na esquina com a Avenida Moema, fios enrolados em semaforos nas proximidades da Avenida Jurucê. Há muitos fios enrolados, inclusive, em postes junto às lixeiras. Parece um grande cortiço com serviços inacabados e improvisados. Pagamos altos impostos para ter este serviço desqualificado. Sem contar que neste bairro acaba a luz com frequência. Peço ajuda deste conceituado veículo de comunicação para que sejam tomadas as providências.”

Leitora reclama de fios enrolados em placas e semáforos do bairro. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

PUBLICIDADE Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Subprefeitura Vila Mariana notificou a Enel para executar o reparo dos fios soltos na via, conforme Lei 16.673 de junho de 2017 artigo 16. A medida foi tomada devido à dificuldade em identificar a empresa responsável pelo cabo solto, o qual compartilha o poste com a concessionária responsável pela estrutura. A SP-Regula vistoriou os logradouros solicitados e todos os cabos de iluminação estão em ordem.” A leitora foi informada sobre as providências tomadas. Caso necessário, pode entrar novamente em contato.

