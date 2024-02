IPTU: leitor reclama de dificuldade para obter estorno por pagamento duplicado

Reclamação de João Roberto Caramurú: “Caros senhores do Estadão, segue minha reclamação a respeito da falta de serviço da Prefeitura de Ubatuba. Agradeço o encaminhamento que puderem dar ao tema. A Prefeitura de Ubatuba presta enorme falta de serviço aos contribuintes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Tentei solicitar compensação de parcela do IPTU paga em duplicidade e foi um verdadeiro martírio. Informam número de telefone do “Fácil” como (12)3834-1012, que ninguém jamais atendeu minhas tentativas de contato. Enviei toda a documentação completa por email a um servidor em 14 de dezembro do ano passado, e ele informou que, como os processos da prefeitura são físicos, os documentos têm que ser entregues por correio ou pessoalmente. Em que século vive essa gente? Não há impressora? Fui forçado a enviar os documentos por correio, torcendo para que não se percam e eu seja atendido.

Resposta da Secretaria de Fazenda e Planejamento de Ubatuba: “A Secretaria de Fazenda e Planejamento de Ubatuba informa que o procedimento realizado pelo funcionário citado segue o protocolo vigente e que a solicitação do contribuinte já foi concluída, com a compensação da parcela do IPTU paga em duplicidade. A prefeitura reforça ainda que tem trabalhado para a execução das ações de Transformação Digital dos serviços oferecidos, muitos procedimentos já foram implantados de modo a facilitar o acesso da população, e muitos avanços ainda estão por acontecer em breve.”

