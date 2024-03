Magazine Luiza: leitor reclama de entrega de produto

Reclamação de Luciano de Paoli: “Gostaria de pedir ajuda para solucionar um caso envolvendo a empresa Magazine Luiza. Comprei uma geladeira Brastemp para minha mãe pelo site do Magazine Luiza, mas o prazo para entrega não foi respeitado. Passada a data prevista, a geladeira ainda não chegou. Abri vários protocolos, mas nenhum foi respondido pelo Magazine Luiza no prazo de dois dias, conforme a própria empresa estabelece. Acontece que minha mãe necessitava com urgência da mercadoria. Peço ajuda para que meu problema seja resolvido com a empresa. Agradeço desde já a atenção e espero apenas que meu direito como consumidor seja respeitado e atendido.”

Resposta do Magazine Luiza: “Com base no retorno do time de Atendimento Especial do Magalu, foi confirmada a entrega do produto ao consumidor. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.”

