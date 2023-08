Mercado Pago: leitor reclama de cobrança por uso de cartão não solicitado

Siguer Onodera afirma que recebeu cobrança de uma dívida feita em um cartão do Mercado Pago do Mercado Livre, o qual ele nunca solicitou.

Reclamação de Siguer Onodera: “Li uma reportagem sobre o Mercado Pago do Mercado Livre e tenho uma queixa semelhante. Resido na Rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. Eu também nunca solicitei o cartão do Mercado Pago. No entanto, fizeram uma compra no meu nome no valor de R$ 2.800 com cartão do Mercado Pago, o qual insisto que nunca tive. Mandaram por meio do meu endereço uma cobrança com este valor. Entrei em contato com o Mercado Pago, reclamando que não tenho o cartão do Mercado Pago e não solicitei esse cartão. A atendente, por sua vez, a única coisa que fez foi me dizer que foi usada a minha senha e o meu cartão. Como não tenho o cartão do Mercado Pago, solicitei para a atendente que me informasse quem recebeu o cartão e qual foi o endereço que ele foi entregue. Não conseguiram informar a solicitação. Realmente a segurança do sistema é falha. Quando faço alguma compra por meio do Mercado Livre, eu pago com o meu cartão do banco onde tenho conta. Gostaria de obter uma ajuda para poder solucionar a minha situação, para que o meu nome não vá para inadimplência por falta de pagamento. Desde já muito obrigado. Fico no aguardo de ajuda para que meu problema seja definitivamente resolvido.”

Leitor reclama de cobrança por uso de cartão não solicitado. Foto: Pixabay

Resposta do Mercado Pago: “A empresa lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Siguer Onodera se encontra normalizada. A empresa permanece à disposição para mais esclarecimentos.”

