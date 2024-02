Reclamação de Miriam Souza: “Há aproximadamente um mês, eu estive na Estação Paraíso da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo e usei o banheiro feminino. O banheiro estava muito sujo. Entre o fim de janeiro e início de fevereiro, estive novamente no local e a situação era a mesma. Sem papel higiênico, equipamentos quebrados e banheiros imundos. Isso às 8h30 da manhã aproximadamente. É lamentável a situação e falta de respeito com os usuários.”

Resposta do Metrô: O Metrô lamenta o ocorrido e pede desculpas pelo transtorno à passageira. A empresa vai reforçar a manutenção do sanitário, que já é limpo e recebe reposição de materiais de higiene diversas vezes ao dia. No entanto, o local sofre atos de vandalismo que danificam equipamentos, além da má utilização que prejudica sua conservação.