Nubank: leitor reclama de dificuldade para ter estorno do banco

Reclamação de Wilson Vieira: “Quero registrar uma reclamação contra o Nubank pelo péssimo atendimento registrado no chat do “Nubank APP”, além de informações imprecisas por parte dos atendentes do Nubank. Fiz uma solicitação de estorno de aplicação de um investimento que fiz por equívoco em um fundo de renda fixa listado na plataforma do Nubank APP. O atendente que registrou o estorno informou que o valor seria devolvido na data seguinte no período da tarde. Porém, não aconteceu. Eu fiz uma ligação ao Nubank cobrando o valor que ainda não estava disponível em minha conta corrente e o atendente foi muito mal educado, além de dar outra informação divergente com relação a data do estorno que será creditado em minha conta corrente. Inicialmente, a data de estorno informada pelo atendente inicial pelo telefone seria uma, porém o segundo atendente informou que o estorno demora até sete dias, o que não condiz com o que foi informado na minha solicitação inicial. Além de o Nubank ficar derrubando as minhas ligações telefônicas, parece que esse é um procedimento normal quando os clientes têm uma demanda que não interessa para o Nubank, visto que se você for abrir uma conta-corrente ou comprar qualquer serviço, o atendimento é excelente e rápido.”

Resposta do Nubank: “O Nubank informa que, para preservar o sigilo bancário, não comenta casos específicos, mas já fizemos novo contato com o cliente para prestar os esclarecimentos necessários.”

