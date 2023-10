Phooto: leitor reclama de atraso na entrega de encomenda

Waldir Pires de Almeida afirma que comprou um livro impresso com 50 fotos pelo site Phooto. Passado o prazo de entrega, ele não recebeu a mercadoria.

Reclamação de Waldir Pires de Almeida: “Eu fiz a compra de impressão de um livro com 50 fotos tamanho 21 x 18 cm com capa dura com pagamento antecipado pelo cartão de crédito, conforme comprovante da fatura do cartão. O prazo de entrega era de 15 dias úteis, pelo site da empresa Phooto que gerou o pedido. Passado o prazo de entrega, eu não recebi o produto nem fui informado sobre qual dia receberei o produto. Estou comprando um álbum de fotos que tem grande valor sentimental. São recordações de família, momentos especiais não é um produto qualquer. Peço ajuda do Estadão neste espaço do consumidor. Agradeço desde já a atenção e fico no aguardo de uma solução por parte do vendedor.”

Resposta da Phooto: “Identificamos que o pedido foi entregue. Porém, gostaríamos de pedir sinceras desculpas pelo atraso na entrega do seu pedido. Compreendemos que o atraso é inaceitável e entendemos completamente sua frustração. Desde setembro de 2022, resolvemos internalizar a maior parte dos processos de produção e passamos por uma reestruturação interna na produção dos pedidos, infelizmente sofremos alguns imprevistos com maquinário e fluxo e isso impactou diretamente no cumprimento do prazo de entrega de alguns produtos. Durante esse processo tivemos uma longa curva de aprendizado e hoje anunciamos com muita felicidade que conseguimos equipamentos de ponta e uma equipe ainda maior para garantir que todos os processos funcionem com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos para todos os produtos. Atualmente, estamos trabalhando diligentemente para resolver a situação e garantir que seu pedido seja entregue o mais rápido possível. No entanto, estimamos que o novo prazo de entrega seja de aproximadamente 10 dias úteis a partir da data desta mensagem. Sempre que precisar, você pode consultá-lo no “Minha conta” , clicando em “Meus Pedidos” ou pelo link. Qualquer dúvida estamos à disposição.”

Leitor reclama de atraso na entrega de encomenda. Foto: Adobe Stock

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.