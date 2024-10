Pinheiros: leitor cobra recapeamento de rua na região

Reclamação de Marcos Archina Weigt: “Estou solicitando no site da Prefeitura de São Paulo o recapeamento de uma rua em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Em toda a extensão da rua, o asfalto está em péssimo estado. A via precisa ser recuperada com urgência. TRata-se da Rua Padre Carvalho, em toda a extensão da rua. Mas eles respondem que não é por meio desse canal, mas não indicam onde eu tenho que reportar esse problema. A opção que eu escolhi foi ‘serviço rua e bairro > Reparos em Asfalto, Pontes, Viadutos e Túneis > Tapa-buraco’. Não existe opção para reparo de asfalto de rua.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que o Programa de Recapeamento, que é uma ação contínua, tem como objetivo atender todos os munícipes e está presente nas 32 Subprefeituras da capital. O programa se baseia em critérios como: vias coletoras ou arteriais, volume de tráfego, deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus e histórico de conservação de pavimentos viários. As vias são selecionadas conforme o progresso do trabalho, por meio de um cruzamento contínuo entre os dados coletados pela Inteligência Artificial da Prefeitura e os parâmetros pré-estabelecidos. Até o momento, a Rua Padre Carvalho não foi contemplada pelo programa, mas ainda pode ser incluída no futuro. É importante ressaltar que o número de vias atendidas pode aumentar à medida que o programa avança, uma vez que os estudos para a inclusão de novas vias são analisados diariamente.”Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.