Sabesp: leitor reclama de mau cheiro de esgoto na cidade de Santos

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que investe continuamente na renovação das tubulações (redes de água e esgotos) e no aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário que atendem ao município de Santos. Cabe esclarecer que todo empreendimento em construção na cidade, antes de obter as autorizações da prefeitura (Habite-se), apresenta em seu projeto uma estimativa do consumo de água e da saída de esgoto para que seja avaliada e providenciada, se necessária, algum reforço nas instalações da Sabesp. Desta forma, o atendimento da Sabesp vem acompanhando o desenvolvimento e crescimento imobiliário da região. A Sabesp atua em parceria com a prefeitura de Santos para realizar as vistorias solicitadas com objetivo de verificar se existe algum descarte irregular nas galerias municipais de drenagem das águas pluviais (para assim serem providenciados os reparos, se necessários). As inspeções nas galerias e canais de drenagem das águas pluviais, provenientes da chuva, não são atribuições da Sabesp. As instalações do sistema de esgotamento sanitário de Santos funcionam de forma adequada, com os esgotos coletados sendo devidamente direcionados ao tratamento, conforme legislação ambiental. Para solicitar vistoria, basta entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da Sabesp, disponíveis durante 24 horas, e apresentar o endereço completo: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp oficial 11 3388-8000 (mensagem de texto) ou Agência Virtual.”

