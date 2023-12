Santo Amaro: leitora cobra fiscalização por desrespeito no trânsito da região

Fabiana Domingues Lisboa reclama de desrespeito enfrentado por pedestres na Avenida João Dias, em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo.

Reclamação de Fabiana Domingues Lisboa: “Gostaria de manifestar o desrespeito sofrido pelos pedestres na Avenida João Dias, em frente ao número 1645, na região de Santo Amaro, pois o semáforo fecha para os carros e motos, mas eles continuam passando ou pior o pedestre atravessa com sinal verde e eles avançam em direção ao pedestre e temos que correr para não sermos atropelados.O mais curioso é que isso acontece a menos de 50 metros do prédio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) situado na Rua Laguna, onde vários agentes estão por ali estacionados na Rua Laguna. Já parei e conversei com eles, mas só dizem que as câmeras custam caro. Caro é o imposto que pagamos. Cabe ressaltar que a região é cercada por escolas públicas e privadas. Eu mesma, como muitas mães e pais, levo meu filho pequeno a pé e mesmo com o semáforo verde para o pedestre preciso correr para não ser atropelada com ele. Peço auxílio do jornal.”

Leitora cobra fiscalização por desrespeito no trânsito da região. Foto ilustrativa. Foto: yalcinsonat/Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora a Avenida João Dias diuturnamente, por meio de rotas operacionais periódicas em viaturas, englobando ações de fiscalização durante todo o monitoramento sempre que são detectadas irregularidades. As ações incluem o cruzamento da Avenida João Dias com a Rua Laguna (atual Rua Arquiteto Carlos Bratke). Nos últimos seis meses foram 3.169 autos de infração ao longo da Avenida João Dias, com diversos tipos de infrações flagradas pelos agentes. Além disso, a Avenida João Dias possui atualmente sete câmeras de monitoramento instaladas, que alcançam toda a extensão da Avenida, sendo utilizadas principalmente para avaliar o as condições da via.”

