Taboão da Serra: leitor reclama de barulho em escola da região

Roberto Sousa Lima afirma que mora perto da Escola Estadual Professor José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra. Segundo ele, a mesma tem aberto no período noturno para eventos que não são de atividade escolar.

Reclamação de Roberto Sousa Lima: “Moro próximo à Escola Estadual Jose Roberto Pacheco, em Taboão da Serra. A mesma escola está abrindo ou alugando a quadra em período noturno depois das 22 horas nas segundas-feiras e não é para atividade escolar. Antigamente, a quadra ficava aberta, mas não neste horário, e sim durante o dia. Peço ajuda para vocês, pois o vizinho ligou na ouvidoria e nada foi feito. Nem retorno foi dado para justificar. A nossa última ajuda é que a equipe do jornal peça para eles não abrirem a quadra neste horário para não prejudicarem nosso descanso noturno, por favor.”

Vista da Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra. Foto: Reprodução/Google Street View

Resposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP): “A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), informa que a unidade funciona em dois turnos - das 7h às 14h e das 14h15 às 21h15. Após esse horário a escola permanece fechada, contando apenas com o serviço de zeladoria. Com relação à reclamação, a Seduc-SP informa que a escola promoveu um campeonato de futebol com os alunos e com a participação de seus responsáveis. Por esse motivo, a quadra excedeu, de forma pontual, o horário regular de funcionamento. A unidade escolar e a Diretoria de Ensino de Taboão da Serra estão à disposição para mais esclarecimentos.”

Resposta da Prefeitura de Taboão da Serra: “A Prefeitura de Taboão da Serra informa que a solicitação deve ser encaminhada à Diretoria Regional de Ensino e à Secretaria de Estado de Educação, uma vez que a escola em questão é um órgão público de outro ente federativo.”

