Uber: leitora reclama de cobranças indevidas

Reclamação de Ruth Franco Vampré: “Já enviei ao menos oito e-mails para a Uber, recebendo respostas evasivas. São duas as pendências que eu tenho contra a empresa de transporte por aplicativo. A primeira é uma cobrança de hora marcada, o que não pedi. A segunda, mais grave, foi uma corrida não realizada – e cobrada – com características estranhas: chamei um carro pelo aplicativo e logo chegou um motorista. Ao entrar no carro, percebi que não era o meu, pois o nome da passageira e o endereço de destino que ele tinha não coincidiam. Desci do carro e não consegui outro a tempo, perdendo meu compromisso. A surpresa é que essa corrida que não fiz foi cobrada no meu cartão de crédito. Assim, peço que me ajudem para que a Uber reveja os dois erros apresentados.”

Resposta da Uber: “O suporte entrou em contato com a usuária para esclarecer os dois casos.”

Posteriormente, a leitora entrou novamente em contato. “A Uber depositou no meu cartão de crédito o valor da minha contestação sobre me cobrarem corrida, com hora marcada, que não fiz. Também descontaram de uma viagem o valor que me deviam de uma corrida que não fiz. Agradeço muito ao Estadão”, disse ela.