Ultrafarma: leitor cobra entrega de medicamentos

Reclamação de Márcio Luzio: “Informo que a Ultrafarma está realmente com muitos problemas de entrega e inclusive estou com problemas com a empresa, pois também não entregaram meus produtos e sem condições de falar com a empresa. Tento contato a vários dias pelo Chat, porém, sempre indisponível. Por telefone, ninguém atende. Fiz várias tentativas em vários dias. É uma falta de respeito com o consumidor.”

Resposta da Ultrafarma: “A Ultrafarma tem como objetivo principal proporcionar aos clientes acesso a medicamentos de confiança com economia e eficiência, prezando sempre pelo respeito, ética e transparência. Ao recepcionarmos o relato do vosso leitor, identificamos que o pedido foi realizado no dia 28 de fevereiro com prazo para entrega de até dois dias úteis, com prazo final em 1º de março. A Ultrafarma está passando por um processo de reestruturação, a fim de melhorias na experiência do cliente, nesse processo de mudanças, foi introduzido esteiras automáticas para agilizar a separação dos produtos e otimizar o processo de entrega dos pedidos. O novo sistema apresentou instabilidade, o que ocasionou atrasos em algumas entregas como no caso do Sr. Márcio, a situação já está sendo normalizada. Com isso, solicitamos prioridade e o pedido foi entregue. A Ultrafarma e o Sr. Sidney Oliveira reforça suas sinceras desculpas a todos os clientes e ao Sr. Márcio por essa situação e informa que está trabalhando incansavelmente para reparar os transtornos causados. Ressaltamos que os nossos canais de atendimento estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários, sendo eles: chat de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 18h, sextas-feiras das 7h30 às 17h e aos sábados das 7h30 às 13h, ou pelo site, por meio do formulário ‘Atendimento por E-mail’. Permanecemos à disposição.”

O leitor pode voltar a entrar em contato, caso precise de ajuda.