Vacina covid-19: leitora relata falta de vacinas em Unidades Básicas de Saúde de SP

Reclamação de Simone Ferreira: “Estou há mais de um mês acompanhando sobre a vacina da covid-19 para menores de 12 anos. E nada de chegar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Gostaria de saber se está realmente em falta. Já verifiquei em quase todas as UBSs - pessoalmente e pelo Filômetro e nada até agora. Gostaria de ajuda, pois temos que vacinar as crianças.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS): “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que segue aguardando o repasse de doses do Ministério da Saúde para seguir com a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Após o recebimento, será feita a distribuição nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para serem disponibilizadas à população elegível. Em 2024, de janeiro até o momento, foram aplicadas 1.063.716 doses do imunizante na capital.”

O Ministério da Saúde afirmou que o Estado de São Paulo, além de outros Estados, receberam novas doses da vacina da covid-19 na quinta-feira, 24.

Por sua vez, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informa que recebeu, na quinta-feira, 210 mil doses da vacina Moderna contra a covid-19. A distribuição para os 645 municípios do estado está sendo realizada entre esta sexta-feira, 25, e sábado, 26. A SES reforça que foram solicitadas 500 mil doses do imunizante. O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) ressalta que todos os imunizantes preconizados pelo PNI são adquiridos e distribuídos aos estados pelo Ministério da Saúde (MS). Os dados sobre a vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis no portal.”