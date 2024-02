Vila Prudente: leitor reclama de efetivo policial e cobra segurança na região

Resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP): “A Polícia Militar esclarece que, no que diz respeito ao posto policial do Largo da Vila Prudente, seu efetivo desempenha não apenas atividades preventivas, mas sobretudo de aproximação com a comunidade local. Isso é realizado por meio de iniciativas como o Programa de Vizinhança Solidária, visando fortalecer os laços entre a polícia e os moradores. Destaca-se que as operações são regularmente conduzidas em toda a região da Vila Prudente, abrangendo também os arredores da base comunitária localizada na Praça Padre Damião. Essas ações têm como objetivo promover a segurança e bem-estar da população. Na área da 5ª Delegacia Seccional, responsável pela região citada, de janeiro até novembro de 2023, houve redução de 2,8% nos roubos em comparação ao mesmo período de 2022. Em novembro os furtos caíram em 3,5% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, 2.396 infratores foram presos/apreendidos – 12,1% a mais do que em 2022.”

O leitor foi informado sobre a resposta da SSP. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.