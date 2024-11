Vídeo: Chuva provoca alagamentos em SP; ainda há 9 mil sem luz

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das chuvas que caíram na capital na tarde de quarta-feira, 6. Além do registro de transbordamento de córregos e alagamentos de vias, mais de 50 mil clientes da Enel ficaram sem energia, conforme dados da concessionária, em balanço divulgado às 17h. Às 6h desta quinta-feira, 7, de acordo com a empresa, o número de afetados caiu para 9,896 mil na capital e 12,887 mil em toda a Grande SP (leia mais abaixo).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas, todas as zonas da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, chegaram a ficar com risco de alagamentos. O alerta de atenção se encerrou às 18h30.

Rua Bartholomeu do Canto, no bairro do Limão (zona norte), ficou alagada por causa da forte chuva desta quarta-feira. Foto: Felipe Rau/Estadao

PUBLICIDADE A chuva acabou causando transtornos em outros municípios. Em Carapicuíba, uma pessoa tentou atravessar uma via alagada e foi arrastada, informou a Defesa Civil. Segundo o órgão, há buscas pela vítima, que não foi identificada. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas dentro de um carro, durante um alagamento na Rua Minas Bogasian, em Osasco. As vítimas dispensaram ajuda da corporação e já estariam a caminho de casa, informaram os bombeiros, por volta das 19h.

Por conta das chuvas e dos fortes ventos, a corporação recebeu 11 chamadas para quedas de árvores e 28 chamadas para enchentes na Grande São Paulo, entre 15h50 e 18h50. Não houve registro de vítimas dentro das ocorrências citadas.

Mais de 50 mil pessoas ficam sem energia na capital

Conforme dados da Enel, mais de 50 mil clientes da companhia chegaram a ficar sem energia elétrica na cidade de São Paulo. Em toda área de concessão, que preenche outros municípios da Grande SP, foram 56.137 consumidores afetados.

Por volta das 22h, os dados da companhia indicavam que o serviço já tinha retornado para mais da metade dos atingidos na capital. Mais tarde, às 6h, 9,896 mil residências continuavam sem energia na capital e 12,887 na Grande SP.

Em nota, a Enel informou que a distribuidora trabalhou para restabelecer a energia dos mais de 50 mil clientes afetados; e que a quantidade “representa 0,64% das mais de 8 milhões de unidades consumidoras atendidas pela empresa”.

Na última terça-feira, a concessionária disse que possui compromisso com os clientes e que vai seguir “investindo para minimizar o impacto no serviço frente ao avanço dos eventos climáticos”.

O pronunciamento foi feito em nota após a Enel ser autuada em R$ 13,3 milhões pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo (Procon-SP), em virtude do que foi considerado um mau serviço prestado durante o apagão de 11 de outubro.

Chuvas causam alagamentos e transbordamento de riachos

A subprefeitura do Itaim Paulista, na zona leste, chegou a ficar em estado de alerta para transbordamento. Os córregos Itaim (Av. Marechal Tito) e Lajeado (na Rua Manuel B. de Lima), chegaram a transbordar entre 14h25 e 15h10, segundo o CGE.

A Rua Bartholomeu do Canto, no bairro do Limão, zona norte, ficou alagada por causa da forte chuva desta quarta-feira.

A Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes e raios nos bairros da Casa Verde, Santana, Jaçanã e Tucuruvi, na zona norte; e chuva forte nos bairros do Butantã, Pinheiros (zona oeste), além das cidades Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, na região metropolitana.

As precipitações são reflexo de uma mistura de ar quente e úmido, que acabaram ganhando força com a entrada de uma brisa marítima.

Para os próximos dias, o CGE informa que a previsão é de tempo abafado, com sol entre nuvens, e termômetros variando entre 20°C e 26°C.

No entanto, entre a tarde e a noite de quinta-feira, 7, a aproximação da frente fria pode provocar a ocorrência de chuvas na forma de pancadas de força moderada a forte, com descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h na Grande São Paulo. “Há potencial para formação de alagamentos”, afirma o CGE.

A Defesa Civil do Estado também emitiu alerta para chuvas de forte intensidade em todo o território paulista para a quinta e a sexta-feira. Na região metropolitana da capital, a previsão é de um acumulado de precipitação “muito alto” - o que significa, nos parâmetros do órgão, acima de 150 mm.

A mesma previsão é feita para as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.