SP: novo zoneamento propõe desconto a construtora de ‘prédio conceito’. É mesmo bom para o ambiente?

Grande parte do texto inicial da revisão da Lei de Zoneamento de São Paulo foi alterada ou descartada desde dezembro de 2017. Seis anos depois, um dos trechos mais destacados e criticados à época foi retomado agora na versão apresentada pela Câmara Municipal na segunda-feira, 4. Trata-se da criação de um incentivo a “edifícios conceito”, que poderia chegar a um montante milionário para estimular medidas apresentadas como mais sustentáveis. A proposta havia sido abandonada em 2019 após entidades apontarem uma “assimetria” entre benefícios às construtoras e ambientais.

Com a primeira votação marcada para a terça-feira, 12, a nova versão do projeto de lei faz referências às cidades inteligentes (as “smart cities”) e “esponja” (resilientes a inundações) e às recentes ondas de calor. Na prática, traz basicamente a mesma redação do texto de 2017, com a oferta de até 20% de desconto a empreendimentos com um determinado volume de árvores, jardins suspensos, sistema de pré-tratamento de esgoto e/ou estrutura de energia fotovoltaica, dentre outras intervenções. O texto fala em uma possível “melhoria da qualidade de vida da cidade”.

Especialistas diversos apontam que o estímulo seria demasiadamente alto para medidas que teriam um impacto ambiental limitado. Há até quem fale em “greenwashing”, quando uma iniciativa apenas aparenta ser sustentável. As críticas também apontam que o incentivo municipal impactaria em um dos principais fundos da cidade, que teve arrecadação de mais de R$ 1 bilhão em 2022 e é revertido especialmente para moradia popular e mobilidade urbana.

Relator da revisão, Rodrigo Goulart (PSD) diz que o projeto está em fase de aprimoramento até a apresentação do segundo texto substitutivo. Também argumenta que um detalhamento maior poderá ser feito por meio de uma regulamentação pela Prefeitura. “O importante é implementar o modelo. Como fazer a aplicação e o cálculo do incentivo estão abertos a discussão”, destacou. “É uma preocupação nossa dar resposta às urgências climáticas”, adiciona.

O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou nesta quinta-feira, 7, a retomada da tramitação do projeto de lei da revisão do zoneamento da capital. A suspensão da primeira votação havia ocorrido na segunda-feira, 4, atendendo a uma ação popular aberta por Debora Lima, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e determinava a realização de audiências públicas em todas as 32 subprefeituras da cidade.

As audiências públicas serão retomadas na segunda-feira, 11, com dois encontros, às 11h e às 17h. Na terça-feira, 12, ocorrerá outra audiência às 11h, com a votação em primeiro turno prevista para o período da tarde do mesmo dia.

A comissão da Câmara realizou 27 audiências públicas durante a revisão. A votação final deve ocorrer em 19 ou 20 de dezembro.

Representantes do mercado imobiliário têm recebido bem a proposta de criação de um incentivo a “edifícios conceito”, os quais falam que seria uma forma de difundir e estimular medidas necessárias ainda não tão adotadas no setor. O Estadão apurou que uma das principais defensoras é a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), que sugeriu a retomada do trecho da minuta de 2017 em etapas mais recentes das revisões do zoneamento e do Plano Diretor no âmbito da Prefeitura. O relator da revisão afirma que a mudança não atendeu a uma demanda específica remetida por uma organização.

Obra de edifício na zona oeste de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Oficialmente chamado de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), o zoneamento é uma das mais importantes leis paulistanas e com maior impacto no dia a dia da cidade. É responsável por ditar o tamanho máximo das construções, os tipos de atividades não residenciais aceitas, as áreas de proteção e preservação ambiental, os incentivos para a criação de mais prédios, o limite de barulho e outras tantas regras, especificadas para cada vizinhança e quadra.

O processo de revisão do zoneamento foi iniciado na gestão João Doria (então no PSDB), com diversas alterações ao longo de seis anos. Em outubro, o projeto de lei final do Executivo foi enviado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) à Câmara. No Legislativo, passou pelas mudanças recém-apresentadas pelo relator, como a retomada do incentivo aos edifícios conceito, a alteração em parte das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e outras mudanças. A segunda e definitiva votação é prevista para 19 ou 20 de dezembro, pouco antes do recesso dos vereadores.

O que são os “edifícios conceito”?

A proposta incluída na revisão do zoneamento diz que o “edifício conceito” envolve “iniciativas que venham contribuir para a melhoria da qualidade de vida da cidade, como redução das emissões de carbono, redução das ondas de calor, melhorias na drenagem urbana, entre outros, com adoção de tecnologias modernas atualmente adotadas nas cidades consideradas ‘smart cities’ e ‘cidades esponja’. Esse trecho não estava na minuta de 2017.

No texto, há cinco medidas que dão acesso a desconto na outorga onerosa que permite o reconhecimento como “área não computável”, quando o espaço não é incluído no cálculo da taxa e de limites construtivos impostos pelo Município. O desconto é limitado a um total de 20%, com previsão de multa em caso de descumprimento.

As medidas estimuladas são: adoção de “inovações tecnológicas” no projeto arquitetônico e com certificação específica de sustentabilidade (10% de desconto); floreiras de 0,8 m x 0,8 m com árvores de ao menos 3 m de altura (não computáveis); arborização vertical com espécimes de ao menos 3 m de altura a cada 50 m² de fachada (15%); uso de cogeração de “energia limpa”, como fotovoltaica (15%); uso de pré-tratamento de esgoto (5%); adoção de medidas de drenagem natural ou mista que aumentem, em 40%, a capacidade de drenagem para além da exigência legal (15% de desconto).

O que dizem especialistas contrários?

O Estadão procurou diversos especialistas ligados às áreas de Engenharia, Direito, Arquitetura e Urbanismo para discutir a proposta. Entre eles, a maioria considerou o incentivo muito superior ao possível benefício ambiental. Além disso, os pesquisadores citaram que há outros estímulos semelhantes hoje vigentes, como incentivos de certificação e da chamada “quota ambiental”.

Professora na USP e pesquisadora da área de adaptação à mudança climática em cidades e edifícios, Denise Duarte aponta que as intervenções listadas não teriam como atenuar ondas de calor na cidade, por exemplo. “Floreira não vai fazer uma cidade esponja. Isso depende de áreas permeáveis em grande escala. É uma comparação desproporcional”, diz a engenheira.

Ela cita casos de edificações que oficialmente receberam reconhecimento como sustentáveis, mas que, na prática, utilizam meios com impacto ambiental. “Vai dar incentivo para quem coloca floreira em edifício, mas depende de gerador de energia a diesel ou gás?”, questiona.

Para a pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e doutora em Direito, Bianca Tavolari, a proposta expõe que a política urbana na cidade tem se fundamentado principalmente em incentivos, não em exigências. Desse modo, o benefício a edifícios conceito se somaria a outros já vigentes, como para comércio no térreo, uso misto, habitação de interesse social e outros, ampliando o impacto no Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb).

“Não tem como olhar esses descontos isolados. Tem que pensar que o mercado vai fazer um cálculo de desconto”, aponta. “E sem estudar sobre o quanto isso significa abrir mão de arrecadação e sem definir como fiscalizar. Quem vai fiscalizar se a floreira vai ficar no lugar? Não há monitoramento desses dados”, diz.

Além disso, a pesquisadora questiona a falta de uma justificativa técnica para os percentuais propostos e a retomada do incentivo anos após ser descartado. Perguntado pelo Estadão sobre esse ponto, o relator diz que há embasamento para a proposta, embora não tenha apresentado até o momento.

Diretor de Arquitetura, Urbanismo e Design na Uninove, Daniel Todtmann Montandon considera o incentivo desproporcional, inclusive ao ser comparado com outros semelhantes. “Para ter fachada ativa, tem que mudar térreo, mudar produto imobiliário, mudar acessos”, compara ao citar o benefício para empreendimento com estabelecimento comercial ou de serviço voltado à calçada.

Também ex-diretor do Departamento do Uso do Solo (DEUSO) da então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano durante a elaboração do atual zoneamento, ele explica que incentivos hoje vigentes foram pensados para compensar o custo extra que o empreendimento teria para a aplicação, não para ser um “bônus” às construtoras e incorporadoras.

Além disso, o Montandon identificou um grande aumento nesses benefícios na nova proposta do Legislativo. Ele calculou exemplos hipotéticos para a nova quota ambiental, que teve incrementos de 2150% e 3400% na área considerada “não computável” na comparação com a lei vigente. Já o desconto de certificação (desconto em outorga) aumentou 150% na projeção do pesquisador.

Professor de ESG nas edificações na Uninove e especialista da Fundação Vanzolini, Bruno Casagrande diz que a proposta não pode ser chamada de sustentável por não atender ao tripé básico: econômico, social e ambiental. Avalia que se poderia discutir exigências de intervenções mais sustentáveis ou sobretaxa a projetos de alto impacto ambiental. “Uma vez que se trabalha só vegetação, energia e esgoto, é um investimento relativamente baixo para um retorno que pode ser alto.”

O que falam aqueles que são favoráveis ao incentivo a edifícios conceito?

A proposta de incentivos a edifícios conceitos também foi elogiada em alguns segmentos. Fala-se que seria importante para estabelecer esse tipo de projeto ainda não tão comum no mercado, por exemplo.

Vice-presidente do Secovi-SP (que representa as incorporadoras, construtoras e outras empresas do mercado imobiliário), Claudio Bernardes aponta que os incentivos atuais tiveram pouco êxito porque seriam pouco atrativos. “No futuro, calibra-se melhor quando virar hábito. De saída, é bom para a engrenagem começar a rodar. Na quota ambiental, se começou com receio de ser um benefício alto e não funcionou nada”, diz.

Ele argumenta que as intervenções terão um retorno positivo também para a cidade. “Arborização vertical, com árvores grandes e que captam carbono, geração de energia limpa, pré-tratamento de esgoto. São coisas que valem a pena para a cidade. É muito positivo e não acho alto em função do que a cidade pode receber”, argumenta.

A arquiteta e urbanista Adriana Levisky também elogia a proposta, mas defende ajustes para que seja menos “engessada”. “É uma necessidade a Lei de Uso e Ocupação do Solo tratar dessa temática. A lei sempre tem a força, seja por incentivo, seja por ações restritivas, de criar modelos novos que a sociedade vai experimentar e ter repertório para aprender com isso. Sem incentivo, as pessoas em geral tendem a ser mais conservadoras e ir naquilo que conhecem.”

Membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura em São Paulo (Asbea-SP), ela sugere que se discuta a criação de um conselho para avaliar os projetos aptos a receber o incentivo, por exemplo, com um sistema de pontuação objetivo. Outra recomendação é que os parâmetros sejam mais flexíveis para permitir diversidade entre os projetos. “Espero que se consiga chegar a um bom termo. Desse jeito ruim, ninguém vai conseguir usar.”

O que levou a Prefeitura a desistir da proposta anos atrás?

Em 2017, a então gestão Doria falava da “intenção de incentivar soluções sustentáveis” por meio dos edifícios conceito. “Nessa concepção, o uso de novas tecnologias permite a criação de espaços internos diferentes para cada unidade, e pode contar com instalação de vegetação arbórea em terraços e/ou na cobertura, jardins verticais, fontes de energia limpa e pré-tratamento de esgoto”, dizia em justificativa técnica à época. No documento, é exposto o exemplo de um prédio em Milão com árvores nas varandas.

Meses após a veiculação da minuta, em 2018, o Conselho Municipal de Habitação emitiu uma nota técnica com diversos apontamentos, na qual citava a falta de uma “regulamentação clara” do que seriam os edifícios conceito. Também destacava a falta de “uma justificativa técnica (...) ou qualquer avaliação do ganho que este incentivo proporcionará à cidade em detrimento da arrecadação de outorga onerosa”. O documento foi elaborado com a participação de diversas organizações, inclusive de técnicos da Secretaria Municipal de Habitação.

À época, o departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP) também chegou a veicular um documento que critica a proposta dos edifícios conceitos, além de outros trechos da minuta. A entidade apontava a “aparente assimetria entre o significativo ganho econômico decorrente da aplicação do incentivo e a menor eficácia ambiental das medidas propostas”.

A proposta foi retirada já na versão seguinte da minuta de revisão, na gestão Bruno Covas (PSDB), em 2019. Na justificativa técnica, a única explicação é que parte das soluções construtivas e paisagísticas (jardim suspenso, por exemplo) foi incorporada na quota ambiental. A cota é exigida em novos empreendimentos e grandes reformas com acréscimo de área e também dá acesso a incentivos.