Transporte para o Aeroporto de Guarulhos terá tarifa mais barata; veja valores

As tarifas de três linhas que atendem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Sistema Airport Bus Service, terão redução de valores a partir desta quarta-feira, 29. Isso é o que determina resolução da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo publicada no Diário Oficial do Estado.

Conforme a resolução 50, o Consórcio Internorte de Transportes, empresa operadora do serviço, que solicitou a diminuição do preço, fica autorizado a reduzir os preços do transporte até o terminal de Cumbica, na Grande São Paulo.

A decisão leva em conta estudo técnico elaborado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), assim como informação técnica da Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC).

Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) publicou no Diário Oficial do Estado a redução no valor da tarifa em três linhas de ônibus que atendem o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foto: Divulgação/Governo de SP

Veja as linhas contempladas:

E-258TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) – São Paulo (Aeroporto Internacional de Congonhas) - passa de R$ 55,05 para R$ 43,90;

E-316TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) – São Paulo (Avenida Paulista, Circuito dos Hotéis) - passa de R$ 55,05 para R$ 43,90;

E-472TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) – São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) via Terminal Rodoviário do Tietê - - passa de R$ 55,05 para R$ 39,90. No caso do terminal rodoviário, há ainda a taxa de embarque no valor de R$ 2,20.

Conforme o governo estadual, nas linhas executivas do Sistema Airport Bus Service, os ônibus são rodoviários, contam com serviços diferenciados como poltronas estofadas e reclináveis, sistema wi-fi, tomadas, mesa para laptops, ar-condicionado e banheiro.