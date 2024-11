Por que novos túneis na Vila Mariana são alvo de reclamação de vizinhos e investigados pelo MP

Pedrinho Matador: O que o PCC tem a ver com o assassinato do serial killer? Entenda investigação

O professor afirma que construir túneis para melhorar congestionamentos é “solução ultrapassada” e que “o mundo inteiro está revendo o uso de obras viárias” para este fim. Isso porque, de acordo com ele, ao facilitar o tráfego de carros em uma região, há uma tendência de novos empreendimentos e comércios naquela área, aumentando o também o número de veículos.

Conforme Cunha, a única maneira de diminuir o trânsito de forma significativa e a longo prazo é investindo em transporte coletivo, o que por vezes pode ser mais barato, aliás, do que a construção de um túnel.

O que a Promotoria investiga

Em um dos inquéritos, o MP-SP pede esclarecimentos à Prefeitura sobre os motivos da contratação, visto que a empresa Áyla (antiga Queiroz Galvão) já foi demandada em ação civil de improbidade administrativa do Ministério Público Federal e ação civil pública do MP-SP “em razão de fraude na licitação relacionada ao Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, bem como pagamento de propina”.

A Áyla diz que “o Consórcio Expresso Sena Madureira está executando as obras do complexo viário nos termos do contrato administrativo e de acordo com os projetos de engenharia. A construção do empreendimento envolve diversas etapas construtivas, dentre elas a criação de caminhos de serviço para o acesso às obras. As obras e intervenções estão sendo executadas de acordo com as melhores práticas de engenharia e de segurança”.