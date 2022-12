Produzido naturalmente pelo organismo, em abundância, o colágeno constitui músculos, tendões, articulações e tecidos em diversas partes do corpo, como paredes dos vasos sanguíneos. De importância vital, é considerado a “proteína da beleza”, responsável pela firmeza e elasticidade da pele, além de conferir unhas e cabelos mais resistentes. Mas, com o passar dos anos, as células responsáveis pela síntese do colágeno ficam menos eficientes e a pele perde o seu aspecto jovial, o que leva ao surgimento das linhas de expressão e flacidez. Há uma grande oferta de produtos e procedimentos com a proposta de preservar e “resgatar” o colágeno para recuperar a pele. Mas, o que de fato funciona?

O primeiro cuidado a se tomar para conservar o colágeno da pele é usar e abusar da proteção solar, seja com cremes e loções ou com acessórios que servem de barreira aos raios ultravioleta. “É a principal medida para retardar a degradação do colágeno”, afirma a dermatologista Ediléia Bagatin, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e coordenadora do Departamento de Cosmiatria Dermatológica da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Segundo ela, além da exposição ao sol, outros fatores como poluição, dieta hipercalórica e estresse podem causar danos aos fibroblastos, células que produzem o colágeno.

Para uso tópico, o ácido retinoico é a substância que apresenta mais evidências de que consegue aumentar a produção de colágeno, diz Ediléia. Embora existam cremes, séruns e outros cosméticos à base de colágeno para uso tópico, a proteína não é absorvida e incorporada à pele ou cabelos, já que é uma molécula muito grande, conforme os especialistas consultados pelo Estadão.

O que é colágeno?

O colágeno é uma proteína produzida pelo organismo. Há diversos tipos de colágeno (do tipo 1 ao 12) e ele está presente em todo o corpo - e não só na pele. É a proteína mais abundante no ser humano.

Vale a pena tomar suplementos de colágeno?

Adriana Almeida toma diariamente suplementos de colágeno hidrolisado e percebeu uma melhora no aspecto da pele, cabelos e unhas. Ela também fez procedimentos de bioestimulação de colágeno. Foto: Fernanda Luz/Estadão

O uso de suplementos de colágeno consumidos via oral, por sua vez, divide os profissionais de saúde. Facilmente encontrados em prateleiras das farmácias ou oferecido por vendedoras de muita lábia, eles geralmente estão disponíveis como pó solúvel em água, mas também no formato de cápsulas, bebidas e balas de goma mastigáveis. São feitos a partir de cartilagem animal – portanto, não são veganos. As nomenclaturas confundem e as formulações costumam incluir outros ingredientes – por isso, é melhor buscar um especialista para oferecer a melhor opção para você, inclusive em relação a dose e frequência indicadas.

O dermatologista Cesar Cuono faz parte do grupo de profissionais que recomenda o suplemento de colágeno para seus pacientes, mirando melhora na aparência da pele. “Receito o colágeno hidrolisado, com orientação de que seja tomado em jejum e à noite, para melhor absorção pelo organismo”, diz. Ele explica que o colágeno hidrolisado, também chamado de peptídeos de colágeno, é aquele que foi quebrado em partículas menores e, por isso, é mais facilmente absorvido pelo organismo.

Há 11 anos, Adriana Almeida, de 51 anos, advogada e empreendedora, toma diariamente o suplemento de colágeno para obter benefícios para a pele e o cabelo. “Muitas amigas já tomavam e diziam que era ótimo. Fui perguntar para minha dermatologista se valia a pena e ela me recomendou tomar”, conta ela, que percebeu efeitos positivos após três meses de consumo do suplemento. “No início não acreditava que funcionaria. Mas notei que a pele ficou mais hidratada e firme, as unhas ficaram mais fortes e o cabelo apresentou menos queda, mais brilho e força.”

A dermatologista Ediléia Bagatin orientou uma tese de doutorado na Unifesp, defendida em 2020, que demonstrou não haver contribuição do suplemento hidrolisado para a pele. A pesquisa acompanhou dois grupos por seis meses: um deles ingeriu placebo e outro suplemento colágeno hidrolisado. “Não houve diferença na qualidade de pele entre os dois grupos”, afirma.

Não há evidências na literatura médica de que o uso de suplementação de colágeno via oral é melhor que a ingestão de proteína obtida pela alimentação, afirma o dermatologista Rubens Pontello Júnior. “Há uma indústria bilionária vendendo esse tipo de suplemento, com grande margem de lucro. Com esse dinheiro, é possível construir narrativas a favor do consumo do suplemento de colágeno”, diz. Se o paciente quer estimular a produção de colágeno, Pontello prefere recomendar cuidado maior na alimentação ou oferece uma gama de procedimentos dermatológicos.

A respeito dos casos de pacientes que observaram melhora da pele após o uso do suplemento de colágeno, ele levanta duas possibilidades: o efeito placebo, em que o paciente observa mudança mesmo quando usa uma substância inerte, ou o efeito Hawthorne, quando o paciente começa a ter um comportamento positivo por estar sendo observado. “A pessoa passa a ter uma rotina de cuidados, que melhora a pele.”

Que alimentos ajudam na produção de colágeno?

Pontello orienta aos pacientes que consumam alimentos fontes de proteína como carnes, queijos, ovos, amêndoas, pasta de amendoim e semente de abóbora. Para garantir os recursos para a síntese de colágeno, é importante ter aporte proteico dentro da recomendação diária, que varia para cada pessoa, conforme vários fatores como idade, atividade física e condições de saúde, explica Marcella Garcez, médica nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Consumo de queijos, carnes e sementes estimulam a produção de colágeno no organismo. Foto: Pixabay.com

“A necessidade de proteínas diária é aproximadamente equivalente ao peso de cada pessoa em quilogramas em gramas de proteínas. Portanto, quem tem 70 kg deve consumir pelo menos 70 g de proteínas diariamente”, orienta. Além de garantir as proteínas, é preciso consumir vitamina C, presente em frutas cítricas, frutas vermelhas e vegetais folhosos. “A vitamina C circulante é necessária para que os aminoácidos se organizem em fibras.”

A nutróloga Marcella indica os suplementos de colágeno a pessoas que não conseguem garantir o consumo adequado de proteínas diariamente, para aquelas que observam processos de envelhecimento cutâneo precoce ou acelerado ou ainda aquelas submetidas a procedimentos cirúrgicos ou estéticos, que dependem de aporte de aminoácidos suficientes para a síntese de colágeno para a obtenção dos resultados desejados.

Mas o consumo de alimentos com colágeno, como pés de galinha ou tutano de boi, ou dos suplementos não garante que os aminoácidos chegarão especificamente na pele ou cartilagens, pois irão nos tecidos nos quais são mais necessários, como por exemplo as paredes de vasos sanguíneos e intestinos ou a estrutura de órgãos vitais, que também são formados por colágeno, explica Marcella.

Os suplementos de colágeno não são indicados para as pessoas com restrição de consumo de proteínas, como quem tem insuficiência renal, alerta a nutróloga. “Mas geralmente são muito seguros por apresentarem baixa resposta imunológica e toxicidade, desde que consumidos dentro das doses recomendadas”, diz. Segundo Marcella, os suplementos podem ser usados a médio e longo prazo, sem pausa. “Os efeitos esperados são mais preventivos do que terapêuticos. Não há grandes perdas se houver pausas curtas na suplementação.”

O que são peptídeos bioativos?

Entre os diversos tipos de suplemento de colágeno, os peptídeos bioativos de colágeno são a versão mais “moderna”. O famoso Verisol é um nome patenteado de um peptídeo bioativo de colágeno, mas não é o único. “Essa tecnologia mantém os peptídeos na forma de onde foram retirados, portanto eles têm maior afinidade pelo mesmo tipo de tecido. Mantém a forma estrutural e propriedades biológicas dos tecidos de onde foram obtidos, portanto são mais biodisponíveis para a produção do colágeno”, explica Marcella.

Vanessa Palazzi toma suplementos há dois anos e diz ter percebido melhoras. Foto: Patricia Guimarães

Os peptídeos bioativos de colágeno são indicados segundo a necessidade: melhora da pele, saúde dos tendões, fáscias musculares, paredes de vasos sanguíneos e revestimento intestinal, por exemplo. “Mas não podemos prometer melhores resultados só porque o suplemento é mais moderno, pois o resultado depende de outros fatores, como a disponibilidade de vitamina C.”

Vanessa Palazzi, advogada e influenciadora digital, de 51 anos, toma diariamente um suplemento de peptídeos bioativos de colágeno há dois anos, por indicação da dermatologista e da nutricionista, e percebe efeitos positivos. “A pele ficou mais bonita, tanto do rosto como do corpo. Os cabelos mais fortes e brilhantes. E o principal: as minhas unhas voltaram a crescer. Eram fracas e quebradiças.” Ela não dá ouvidos aos médicos que dizem que o suplemento não funciona. “Acho importante fazer essa reposição para manter a elasticidade da pele”, diz ela, que leva a sério sua rotina de cuidados com a pele, que inclui limpeza, aplicação de tônicos e cremes formulados, além de protetor solar diário. “Sou muito vaidosa e adoro me cuidar.”

Como preservar o colágeno da pele?