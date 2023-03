Pomadas capilares: Anvisa define quais produtos podem voltar ao mercado; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira, 20, uma lista com quase 1 mil pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos autorizadas a voltar ao mercado, após ter, no início de fevereiro, proibido a comercialização de todos os produtos do tipo. Ao mesmo tempo, a Anvisa também cancelou mais de 600 processos de regularização. As pomadas que não integrarem a listagem seguem com interdição cautelar, devido a “relatos de eventos adversos graves relacionados à intoxicação ocular, de acordo com a Anvisa”.

A agência explicou que a liberação dos produtos ocorre com o avanço da apuração sobre os casos registrados. “Apesar da continuidade da investigação, o trabalho técnico já identificou que a maioria dos produtos que causaram efeitos adversos oculares graves apresenta altas concentrações da substância Ceteareth-20″, afirmou em nota.

“Dessa forma, como medida de precaução, a Anvisa decidiu manter a interdição cautelar para os produtos que estejam nessa condição, permitindo a exclusão dessa medida cautelar e o retorno ao mercado de parte dos produtos que possuem essa substância abaixo da concentração de 20% em suas fórmulas”, continuou. “Do total de cerca de 2.500 produtos regularizados inicialmente, existem atualmente cerca de 930 produtos em condições de voltar ao mercado.”

No início de fevereiro, conforme mostrou o Estadão, mais de 230 pessoas procuraram atendimento em unidades de saúde do Recife e da região metropolitana após casos de irritação, dor e inflamação nos olhos. O uso de pomadas modeladoras para tranças capilares pode estar por trás das ocorrências, que aconteceram no fim de semana de prévias carnavalescas.

Fundação Altino Ventura recebeu casos de reações adversas pelo uso de pomadas. Foto: Google Maps/Reprodução

Segundo a Anvisa, o Ceteareth-20 é amplamente utilizado em formulações cosméticas como agente emulsionante (para misturar líquidos que não se misturam).

“Os relatos de casos de efeitos indesejáveis notificados à Anvisa apresentaram, por exemplo, cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Um dos casos, segundo diagnóstico médico, o paciente apresentou lesão grave nos olhos”, informou a Anvisa em alerta ainda no ano passado.

Continua após a publicidade

Lista de pomadas autorizadas

Os produtos que podem voltar às prateleiras são:

Pomada Matte - Barba de Lenhador

GREY POMADA FIXADORA CAPILAR EFEITO MATTE

POMADA TEIA RIO SPORT

POMADA MODELADORA MATTE RIO SPORT

Florabella Cosméticos Pomada Premium Black

Flesh Liss Pomada Modeladora Efeito Molhado

Florabella Cosméticos Pomada Premium White

Pomada Cabelo + Bigode Homem Multiação Bothânico Hair

Belga - Pomada Capilar

POMADA MODELADORA CAIO COSMETICS

POMADA MODELADORA MOLDING PREMIUM - SCOLARI PROFISSIONAL

Pomada modeladora efeito matte fixação forte - Joud Cosmeticos

POMADA FINALIZADORA PARA CABELO E BARBA COSMETEC

POMADA ARGAN PARA CABELO E BARBA COSMETEC

POMADA EFEITO TEIA PARA CABELO E BARBA COSMETEC

POMADA FIXADORA HOMENS VITISS

POMADA MODELADORA HOMENS VITISS

Pomada Teia Vip Barber Shop / Vip Hair

POMADA MODELADORA EFEITO BRILHANTE TXTURE ECOSMETICS

POMADA MATTE LORD’S CLUB

POMADA MATE FIXAÇÃO MÉDIA - MORATTA

POMADA MATE FIXAÇÃO FORTE - MORATTA

Grizz Fix -Pomada Modeladora - Biotype

Pomada Efeito Teia Hipster - Barba Forte

POMADA CAPILAR BRAVE COLOR EFEITO PLATINADO BLACK WHITE

POMADA CAPILAR BRAVE COLOR TOM AZUL ANIL BLACK WHITE

Pomada tradicional Profissional Undercut

POMADA MODELADORA CAPILAR PANVEL HOMEM

POMADA MODELADORA - DON FEGHALLY

POMADA CAPILAR HOMEM - 55g, SCOLARI PROFISIONAL

POMADA CAPILAR ORIGINAL HOMEM - 50g, SCOLARI PROFISSIONAL

POMADA MODELADORA SALVATORE MEN

POMADA MODELADORA HEVSEL

POMADA EFEITO SECO - WOODMAN

Pomada modeladora classic uva premium 150g Undercut

Pomada black exclusiva para salão e barbearia 150g Liga Forte

Pomada duck barber efeito teia 130g MBH Mens’s

Pomada duck barber efeito matt 120g MBH Men’s

Pomada black 150g Max Gold

Pomada Modeladora Ice Modern Classic

POMADA MODELADORA

POMADA EFEITO MATE FÉRUS MAN

Pomada matte 70g, 150g Men Supreme

CABARE - POMADA MATTE CREAM 85G

CABARE - POMADA MODELADORA EFEITO MATTE 85G

CABARE - POMADA EFEITO TEIA 85G

Pomada matte caramelo million 150g Barber Style

POMADA BRILHO HUSKY

pomada efeito matte special - Lizan

Pomada Teia / Brooklyn

Pomada matte barber shop 150g Powken Barber

CLUSTER STYLE POMADA MODELADORA NANNO MATTE

Pomada modeladora classic argan 150g Undercut

Pomada modeladora grape 130e 150g Shoxx

Pomada gluwomen150g Undercut

Pomada modeladora Premium for men barber shop 150g Jack e Barber

Pomada black premium for men barber shop 150g Jack e Barber

Pomada matte blue barber shop 150g Powken Barber

POMADA MODELADORA MATTE - AMBRA

Pomada modeladora efeito matte 150g Coisa de Macho

Pomada modeladora efeito teia 130g Coisa de Macho

pomada modeladora extra forte 150g Coisa de Macho

POMADA CAPILAR DON PETTINE - SCOLARI PROFISIONAL

Pomada Teia Element

Pomada black Red Black

Pomada Matte El Capitán

Pomada Matte Red Black

Pomada modeladora Red Black

Pomada Black El Capitán

Pomada efeito teia Red Black

Pomada Modeladora Efeito Seco - Vilac BarberShop

POMADA MATTE FIXAÇÃO ALTA GAMBLER

POMADA MATTE FIXAÇÃO MEDIA GAMBLER

BARBUDOM PROFISSIONAL POMADA MODELADORA BLACK

BARBUDOM PROFISSIONAL POMADA MODELADORA EFEITO MATE

BARBUDOM PROFISSIONAL POMADA MODELADORA EFEITO TEIA

ROSA HAIR POMADA MODELADORA

BARBUDOM PROFISSIONAL POMADA MODELADORA CARAMELITO

PLASART PROFESSIONAL EWA POMADA MODELADORA

BARBUDOM PROFISSIONAL POMADA MODELADORA ULTRA FIXAÇÃO

RS COSMÉTICOS POMADA MODELADORA

POMADA CAPILAR - STYLLU’S FOR MEN

NATUMIX POMADA MODELADORA

HAIR POMADE TROPICAL BLEND KNUCKLEHEAD

Pomada modeladora black Boldy

POMADA EFEITO MATE KIDS FÉRUS

POMADA MATTE

Pomada modeladora oficina hair

Pomada modeladora Undercut

Pomada modeladora Firm Hold 150g Niña Hermosa

Pomada Black for men classic 150g Undercut

Pomada modeladora Max Gold

Pomada black Undercut

Pomada Premium Eagle

Pomada black Liga Forte

Pomada modeladora Liga Forte

Pomada Matte / Two Brothers Prime

Pomada Modeladora Teia Silky / Silky Hair

POMADA PARA CABELOS FIRM HOLD CONFRA

POMADA CONDICIONADORA FIXADORA BARBER NEEZ

POMADA EFEITO SECO FX AELLA PROFESSIONAL

Pomada Super black fix bisnaga Radine

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - neutralizador fios brancos

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - extra forte/brilho - premium

POMADA PARA CABELO EFEITO SECO BEARD BRASIL

POMADA MODELADORA SC HAIR COSMETICOS

POMADA EFEITO TEIA INFINITECH PROFISSIONAL

POMADA MODELADORA– Black Kong Evolution

POMADA MODELADORA– Efeito Molhado – Black Kong Evolution

ELEGANCE TRANSPARENT POMADE HAIR WAX-SADAPACK

Pomada Efeito Molhado

POMADA MATTE EFFECT

Pomada modeladora Nice Hair

Pomada teia Nice Hair

Pomada matte Eagle

Pomada ultra white Jaboque

Pomada ultra black Jaboque

Pomada black Nice Hair

POMADA CAPILAR ORIGINAL DON PETTINE - SCOLARI PROFISSIONAL

Pomada modeladora 150g Convicto

Pomada efeito teia 130g Afro Art’s

Pomada matte 150g Afro Art’s

Pomada modeladora 150g Afro Art’s

Pomada black 150g Afro Art’s

POMADA CONDICIONANTE FORTE FIXAÇÃO EFEITO TEIA BELSHOP

Pomada modeladora Gllum

STYLE POMADA MODELADORA ANEETHUN

POMADA BRILHO

WGT Barber Shop Pomada Matte

WGT Barber Shop Pomada Modeladora

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE FOR MAN – AGUSTIN FERNANDEZ

Pomada modeladora 150g Explood

Pomada modeladora black 150g Explood

BARBA FORTE HIPSTER POMADA DE EFEITO FOSCO

HC Style Wax Pomada,Hair Concept by Roberta Gomes

POMADA CAPILAR FINALIZADORA EFEITO TEIA “BARBIERE” B.LU

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Essential - com cravo

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Captain - com algas marinhas

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Essential - com Aloe vera

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Regenerator - com argila negra

Pomada modeladora capilar matte fixação forte não oleosa- Barber Nº7 Brand

Pomada matte Jaboque

POMADA PARA CABELO EFEITO MATTE POMADE CAVANHAS

Pomada nuvem Jaboque

POMADA CAPILAR REFINE FINISHING YUP

Pomada teia Gllum

Pomada modeladora black Yelsew

Pomada modeladora black Gllum

Pomada finalizadora teia Barber Style

Pomada modeladora Barber Style

Pomada modeladora black Barber Style

POMADA MODELADORA MATTE JONHY BRAVO

POMADA TEIA JONHY BRAVO

Pomada Teia MBH / MBH Mens.

POMADA MODELADORA EFEITO SECO V. PLUS+

Pomada modeladora efeito Teia Oficina Hair

Pomada modeladora efeito teia Boldy

Pomada modeladora boldy

Pomada efeito teia spiderweb Jaboque

Pomada black ultra glued Jaboque

Pomada ultra Glued Jaboque

IDMEN POMADA MODELADORA/GRUPO OSS

ORIGINAL POMADA CAPILAR - SCOLARI PROFISSIONAL

POWER POMADA MODELADORA - SCOLARI PROFISSIONAL

Pomada Modeladora For Men Enoov

Pomada Teia BellUomo / Capelli

Pomada modeladora teia Alloys

Pomada modeladora extra forte influenza

Pomada modeladora efeito teia Influenza

Pomada modeladora Influenza

Pomada modeladora black Alloys

Pomada modeladora Alloys

Pomada modeladora black Influenza

Pomada matte 150g, 300g, 500g Eagle

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Captain - com algas marinhas

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Regenerator - com argila negra

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Premium - efeito teia

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Essential - com cravo

Floractive Barbers - Pomada Modeladora Essential - com Aloe vera

POMADA EFEITO MATTE - ULTIMATE MAN

Pomada finalizadora Barber Yelsew

Pomada black Barber Yelsew

Pomada premium 500 g Eagle

Pomada Matte Barber Yelsew

Pomada teia 500 g El Capitán

Pomada evolution 2.0 Barber Yelsew

Pomada matte Radine

Pomada modeladora Barber Yelsew

Pomada matte El Hombre

Pomada modeladora 150g Pinguim Barber

Pomada modeladora 130g, 300g Sr. Micco

Pomada black 130g, 300g Sr. Micco

Pomada Platinada Kyshow / Kyshow

GÁSWAY ROCK POMADA EFEITO MATTE GABONI PROFESSIONAL

Pomada modeladora extra forte premium 150g CWB Barbeiros

MACHO-LÂNDIA COSMÉTICOS NATURAIS POMADA SCULP MATE BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

LIGHT-MAN COSMÉTICO URBANO POMADA MANIPULADORA FIX USE BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

Pomada ultra efeito teia WDCIR

Pomada ultra matte WDCIR

Pomada teia Maximus Hair

Pomada black Maximus Hair

Pomada finalizadora efeito teia G10

SOFT DARKNESS POMADE SNY

LIGHT DARKNESS POMADE SNY

BLACK DARKNESS POMADE SNY

POMADA TÉIA HAIR ON

NEEDS HOMME POMADA CAPILAR

Pomada Hidratante Organicpeel

POMADA PARA CABELO EFEITO MATTE POMADE MILLION

POMADA MODELADORA MATTE DILL BLACK 90G

JELLY ROLL GREASE - CLAY SHINE POMADE

JELLY ROLL GREASE - MEDIUM OIL POMADE

Pomada Teia / Cavegur

JELLY ROLL GREASE - CLAY MATTE POMADE

POMADA MATTE EFEITO TEIA KONDZILLA

POMADA MODELADORA BLACK - MACHO´S BARBER SHOP - MF COSMÉTICOS/GRUPO MASC

POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - MACHO´S BARBER SHOP - MF COSMÉTICOS/GRUPO MASC

POMADA MODELADORA INCOLOR - MACHO´S BARBER SHOP - MF COSMÉTICOS/GRUPO MASC

POMADA MODELADORA EFEITO MATTE - MACHO´S BARBER SHOP - MF COSMÉTICOS/GRUPO MASC

POMADA EFEITO SECO 4 POR 1

POMADA EFEITO NATURAL 4 POR 1

DOM BIGODE POMADA CLASSIC FOR MEN

HAIR POMADE EXCALIBUR KNUCKLEHEAD

HAIR POMADE STRONG HOLD TROPICAL BLEND KNUCKLEHEAD

Pomada black Mega Life Gazola

Pomada modeladora Mega Life Gazola

Pomada teia Mega Life Gazola

POMADA FIXADORA EFEITO FOSCO PHI STIJL FOR PROFESSIONALS

POMADA EFEITO SECO SHIVA FOR MEN

V.PLUS STYLING POMADE

STYLE POMADA FIBER ANEETHUN

Pomada modeladora La vie! Novinha Cosméticos

Mr. Navarro - Pomada Modeladora - Extra Forte - Matte

Mr. Navarro - Pomada Modeladora - Extra Forte - Brilho

Pomada matte La vie! Novinha Cosméticos

POMADA HIDRATANTE MODELADORA AQUA FOR MEN ORGÂNICA

POMADA MODELADORA MATTE IRON

POMADA CAPILAR NICOLAS CAGEZINHO EFEITO SECO - by DIANHO

Pomada Capilar Matte Effect - 50g, Vonshér

POMADA EFEITO MATTE DI LORENZO

Pomada black Shark Barber

Pomada teia Shark Barber

POMADA MODELADORA MATTE CAVALERA

BARBA MEN POMADA EFEITO SECO PREMIUM BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

BARBA BRASIL POMADA DE CABELO EFEITO MATTE

Pomada modeladora ultra fixação 150g Viking

Pomada modeladora média fixação 150g Viking

Pomada black forte fixação 150g Viking

Pomada modeladora forte fixação 150g Viking

Pomada modeladora extra forte Barber Shop 150g Magnifica Life

Pomada modeladora black Barber Shop 150g Magnifica Life

Pomada modeladora ultra fix 9.0 150g Jhow Hair

Pomada black ultra fix 9.0 150g Jhow Hair

Pomada modeladora master fix 10 150g Jhow Hair

Pomada modeladora efeito teia Barber Shop130g Magnifica Life

Pomada matt Shark Barber

POMADA CERA REALITÁ

Pomada black premium 150g Dom Gemiv

POMADA MODELADORA BARBADOS COSMÉTICOS

POMADA CERA CONDICIONANTE MEGA FIXAÇÃO NUTRILINE

POMADA GEL CONDICIONANTE FORTE FIXAÇÃO NUTRILINE

STILL PLUS PROFESSIONAL POMADA MODELADORA BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

THE BOSS POMADA MODELADORA BRILHO

Pomada modeladora Mens Aleixo

Pomada Modeladora 120g - Josefh

POMADA MODELADORA TEIA BARBA RUBRA

POMADA EFEITO MATTE CWB

Pomada efeito teia Yup

Pomada matte Yup

Pomada modeladora Yup

Pomada teia Mr Mustache

Pomada modeladora Classic Undercut

Pomada modeladora Premium Liga Forte

Pomada black Vital Max

Pomada style Premium Barber Style

Pomada modeladora Bellt Hair

Pomada modeladora Classic Undercut

Pomada matte 70g Barber Style

HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO MATTE - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO SECO - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - NEEZ PROFISSIONAL

POMADA EFEITO SECO FOR MEN BORTOLETTO

POMADA MODELADORA EFEITO TEIA LERRU PARIS

POMADA CAPILAR MATTE ADAM COSMETICOS

POMADA MODELADORA EFEITO SECO LERRU PARIS

POMADA MATTE EFFECT MEN LUXURY ON BEARD SHEIK BARBER

Pomada modeladora laranja 150g Brutu’s

Pomada modeladora Rofectt

Pomada black Chuck

Pomada modeladora Chuck

Pomada finalizadora efeito teia Rofectt

Pomada Black Batalha dos Barbeiros

POMADA MODELADORA MATTE AVIADOR

Pomada Teia El Capitán

Pomada matte 150g Guerreiro

Pomada modeladora 150g Guerreiro

Pomada teia Guerreiro

Pomada Modeladora Efeito Teia - Executive

Pomada modeladora Debanna

Pomada teia Debanna

Pomada ultra modeladora Wdcir

Pomada modeladora efeito teia Chuck

Pomada black Debanna

Pomada ultra black Wdcir

POMADA PARA CABELO BARBA URBANA QUEENS

POMADA MODELADORA SUPER SECA MOICANO

POMADA MODELADORA SUPER SECA T2W

POMADA MODELADORA TEIA MOICANO

POMADA MODELADORA TEIA T2W

POMADA EFEITO TEIA MANNER STILL HOFFEN

POMADA CAPILAR ALCHEMIA BARBER’S MEN

BABOON MATTE CLAY HAIR POMADE

Pomada premium Dom Gemiv

Pomada teia Dom Gemiv

POMADA LECHUZA

Pomada modeladora Creative Line

Pomada modeladora Oil Argan Creative Line

Pomada teia Creative Line

Pomada black Creative Line

Barber Club Pomada Modeladora Efeito Matte - Lattans 120 g

BONÍSSIMO POMADE

Pomade 150g Shark Barber

Pomada seca 130g, 300g Sr Micco

Pomada teia 130g, 300g Sr Micco

Pomada efeito matte dry special150g Yup

POMADA MODELADORA (BARBA- CABELO- BIGODE) Jonhy Bravo by Club Men

Pomada innovation Shoxx

Pomada modeladora Shoxx

Pomada black Shoxx

Pomada teia Shoxx

Pomada matte Shoxx

Pomada matte oficina Hair

POMADA TEIA SR.MICCO

Pomade Strong efeito teia Vitor Cosméticos

Pomade Strong incolor Vitor Cosméticos

Pomada cera matte Barber Style

Pomada perolada Barber Style

Pomade strong black Vitor Cosméticos

Pomada Teia

POMADA MATE - SBE

POMADA EFEITO TEIA - SBE

POMADA EFEITO SECO 4POR1 BARBA DE RESPEITO

Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber

Pomada modeladora matte 150g Rondyon Barber

POMADA FINALIZADORA - DESBRAVADORE’S

Pomada Modeladora Capilar Mairibel 35g

POMADA ULTRA MATTE PREMIUM WIND FIX HAIR

Pomada Capilar La Matte Clay Pomade

POMADA TEIA TOK SUAVE

Maromba Men Pomada Modeladora Transparente

Pomada modeladora black MBH Men’s

Pomada modeladora MBH Men’s

Pomada Teia / Alaton

VEDIS HOMEM POMADA MODELADORA MATTE EFFECT

POMADA MODELADORA EFEITO SECO FORÇA BRUTA AG HAIR

Pomada modeladora Shark Barber

POMADA MODELADORA HIDRATANTE

Pomada modeladora exclusiva para salão e barbearia premium 150g Liga Forte

POMADA MODELADORA OS BARBEIROS

Pomada modeladora matte Barber Style

POMADA PREMIUM PASTE - ERVEN COSMETICS

GARDEN FOR MEN - POMADA CERA DE ABELHA - POMADA MODELADORA

Pomada modeladora G10

Pomada modeladora black G10

Pomada modeladora matte Yelsew

Pomada modeladora laranja G10

REAG MEN- – NEUTRA RESSONANCE - POMADA MODELADORA

Pomada Modeladora Black - Garden Men

BARBER SHOP POMADA BLACK - DICOLORE PROFISSIONAL

POMADA MATTE EFEITO TEIA KING´S HEAD

POMADA CAPILAR ORIGINAL POWER - SCOLARI PROFISSIONAL

POMADA HAIR STYLE MOLD JANE ANGELS

Pomada modeladora black Oficina Hair

Floractive Barbudos&CIA - Pomada Modeladora Anti Frizz - efeito teia

Floractive Barbudos&CIA - Pomada Modeladora Anti Frizz - BLACK

Floractive Barbudos&CIA - Pomada Modeladora Brilho molhado - FORTE

Floractive Barbudos&CIA - Pomada Modeladora Efeito Matte - extra forte

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - extra forte

POMADA MODELADORA HIDRATANTE - KERO TRANÇA

Pomada Modeladora Capilar 3 em 1 Grecco Men

Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men

DOM LIBERATO POMADA EFEITO MATTE BELLA FLORENZA COSMÉTICOS.

DOM LIBERATO POMADA EFEITO BLACK BELLA FLORENZA COSMÉTICOS.

Pomada Modeladora Hidratante Costaline

Pomada modeladora retrô 150g Men’s Grooming Barber Pro

Pomada matte retrô 150g Men’s Grooming Barber Pro

Pomada modeladora efeito matte - Austin club

Dona Moça - Pomada Modeladora - Topet’s - Alta Fixação - Black

Dona Moça - Pomada Modeladora - Topet’s - Alta Fixação - matte

Pomade effect incolor Strong Barber 150g Vitor Cosméticos

Pomade effect matte Strong Barber 150g Vitor Cosméticos

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE TULSA

POMADA MATTE KONOHA

Pomada Modeladora Ebyeos Class

LINHA MASCULINA SIR BALBAS CLUB POMADA MODELADORA CAPILAR

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE NEEZ

POMADA CAPILAR EFEITO TEIA NEEZ

POMADA CAPILAR EFEITO SECO NEEZ

POMADA BARBA, CABELO E BIGODE - MANTENCE HAIR

POMADA MATTE MAMMOTH FOR MEN

MEN POMADA FIXADORA - MORMAII

Pomada modeladora matte 150g Max Gold

Pomada modeladora efeito teia 130g Max Gold

POMADA MODELADORA 2 EM 1 LIFE EICO

POMADA CAPILAR MATTE CLAY SALOMÃO SÁ

Pomada Fixadora Roger

POMADA EFEITO SECO MATTE DAZANTIGA

Pomada Capilar Modeladora - Poty

Pomada Capilar Finalizadora - Poty

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE THE GENTLEMANN´S

Pomada efeito teia Mr. Strong

Pomada matte Mr. Strong

Pomada matte 150g Eagle

Pomade Matte El Hombre

POMADA MODELADORA EFEITO SECO WILD BEARD

POMADA MODELADORA 2 EM 1 ULTIMATE GROOMING FOR MEN LACAN

Pomada Modeladora - Great Cosmetics

GIOVANNA BABY GB MEN POMADA MODELADORA 3 EM 1

Pomada black Rofectt

Pomada matte seca Pinguim Barber

Pomada black Pinguim Barber

Pomada efeito teia Pinguim Barber

POMADA CEMENT

POMADA SECA SR.MICCO

POMADA MATTE PIERRY LOHAN

Pomada modeladora Premium Lunix

Pomada black Lunix

Pomada Black Jhow Hair

Pomada matte Rofectt

DOM STYLE - MATTE MIX POMADA EFEITO SECO

Pomada Modeladora Capilar Efeito Matte Fixação Forte - The Look

Pomada Modeladora Efeito Teia- Garden Men

POMADA MODELADORA BARBER SHOP

Pomada Modeladora Efeito Teia Barber Club - Lattans

Pomada modeladora ultra fix power Jhow Hair

POMADA MODELADORA CABELO E BARBA EFEITO SECO SPORT BARBA

INSTITUTO ANA HICKMANN FOR MEN POMADA FIXADORA MATTE EFFECT

POMADE REGULAR HENDRIK

POMADE STRONG HENDRIK

INSTITUTO ANA HICKMANN FOR MEN POMADA MODELADORA

POMADA MODELADORA MATTE BARBÔ

POMADA EFEITO MATTE CABELO E BARBA MIX UP INTENSY PROFESSIONAL

Pomada modeladora Turquinho

Pomada matte 500g Eagle

Pomada Premium 150g Eagle

Pomada Finalizadora Efeito Teia Carmesim

Theracap Man Pomada Capilar

SCOUT POMADE MEDIUM HOLD 90G

SCOUT POMADE STRONG 90G

POMADA MODELADORA SCULPT KIEV PROFESSIONAL

Reverdy - Pomada Modeladora Semi Matte

Pomada modeladora black Radine

Pomada modeladora Radine

Pomada teia Radine

POMADA ALTA FIXAÇÃO TRIVITT PROFESSIONAL

POMADA MODELADORA - ANABOLY HAIR

POMADA CAPILAR FINALIZADORA RESSONANTE EISENBARBER

POMADA FORTE FIXAÇÃO EFEITO TEIA BELSHOP

Pomada Modeladora Capilar Efeito Teia Extra Forte - Vidoro

POMADA MODELADORA BLACK - VIA CHARM COSMÉTICOS

POMADA EFEITO MATTE - VIA CHARM COSMÉTICOS

Pomada efeito teia Roger

Pomada modeladora excellent black Right Fix Gileade

Pomada modeladora efeito teia Right Fix web effect Gileade

POMADA CONDICIONANTE EFEITO TEIA COPROBEL

POMADA MODELADORA HAIR PUTTY MR. SK FOR MAN

MEN POMADA MODELADORA - PURESSENCE PROFESSIONAL

Pomada modeladora teia Undercut

Pomada modeladora Mak Line Undercut

Pomada matte Mak Line Undercut

Pomada Classic Undercut

Pomada modeladora Premium Undercut

Pomada classic black Undercut

POMADA CAPILAR MOLDING HOMEM – DEEP RESTORE

Pomada modeladora Matte Goose

POMADA MODELADORA HIDRATANTE Sr.X

POMADA TEIA Sr.X

POMADA PARA CABELOS EFEITO MOLHADO LORKIN

POMADA PARA CABELO EFEITO SECO ROCK`N HAIR

Pomada modeladora 500g Vital Max

AMEND VALORIZE POMADA MODELADORA

POMADA TEIA - BALDER MEN

Pomada Estilizadora 3 em 1 Carmesim

POMADA EFEITO MATTE - O BARBEIRO BRASILEIRO

POMADA TEIA PIERRY LOHAN

Pomada firm hold Peligro

QOD BARBER SHOP - POMADA KILLER

QOD BARBER SHOP - POMADA WALK

POMADA ESTILIZADORA PARA OS CABELOS SERGIO PARIS

POMADA THE BOSS CABALLEROS - CERA DE EFEITO SECO

POMADA TEIA BARBEER

POMADA MODELADORA MATTE BARBEER

Pomada modeladora ultra fix power Jhow Hair

THE ROLLING STONES POMADA PARA CABELO - DON ALCIDES ROLLING STONES

POMADA CAPILAR ESTILIZADORA 3 EM 1 MIRRAS

POMADA EFEITO SECO BRILHO NATURAL

Pomada efeito teia 130g Jhow Hair

Pomada black 150g para barbearias e salões Jhow Hair

Pomada extra forte teia 130g para barbearias e salões Jhow Hair

Pomada modeladora extra forte 150g para barbearias e salões Jhow Hair

POMADA FINALIZADORA EFEITO TEIA MIRRAS

FOR MEN POMADA FIXADORA DE PENTEADOS EFEITO MATTE BY YOU COSMETICS

GO. POMADA MODELADORA

POMADA TEIA

Pomada modeladora black premium Undercut

Pomada efeito teia 130g Du Barão

Pomada matte 150g Du Barão

Pomada modeladora Uva 150g Du Barão

Pomada black 150g Du Barão

Pomada modeladora 150g Du Barão

Pomada matte creme dry special 50g, 150g Yup

Pomade matte 150g Shark Barber

Pomade matte 130g Shark Barber

Pomada modeladora dry special 50g, 150g Yup

CONDE POMADA NARCISO EFEITO TEIA BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

POMADA HIDRATANTE EFEITO MATTE QUEEN’S REVENGE EL CAPITÁN

POMADA MODELADORA BARBERMIX - IMBEAUTY

POMADA MATTE - BARBEARIA 9 DE JULHO

Pomada Modeladora Efeito Teia Poderoso Probelle For Men

Pomada Modeladora Efeito Matte Poderoso Probelle For Men

POMADA SPIDER WEB NOHRAAN

Pomada matte Firm Hold 130g Peligro

Matte Paste Pomada Modeladora com Efeito Super Seco Mr. Bad

POMADA EFEITO MATTE BARÃO BEAUTY - BARÃO DA NAVALHA

Pomada modeladora 150g Caveira na veia

Pomada teia 130g Caveira na Veia

Pomada black 150g Caveira na Veia

ABALÔ POMADA MODELADORA 2 em 1 100g

POMADA MODELADORA EFEITO TEIA FORÇA BRUTA AG HAIR

POMADA MODELADORA - EFEITO MATTE - MODERNMAN

POMADA PARA CABELO MATTE EFFECT

Pomada my Style Right Fix 150g Gileade

Pomada teia 70g Barber Style

Pomada perolada 70g Barber Style

ARSENAL DA BARBA POMADA BRILHO

ARSENAL DA BARBA POMADA CARAMELO

VIP MODEL POMADA ESTILIZADORA VIA VIP

Pomada Zartró 1945 Matte

Pomada black 150g barbershop Brutu’s

Pomada matte 150g barbershop Brutu’s

Pomada teia 130g barbershop Brutu’s

Pomada modeladora 150g barbershop Brutu’s

POMADA MODELADORA MATTE BIGODEIRA

Pomada Matte Efeito Seco Hard Hair

POMADA MODELADORA PRA ELE HASKELL

STRONG MATTE POMADE - CABALLEROS

POMADA MODELADORA TEIA OZEN

POMADA CAPILAR ALMIRANTE - LADYKER

POMADA MODELADORA MATTE FIO DO BIGODE

Pomada Modeladora Capilar Innovation Teia Shoxx

Pomada teia 130g Barba de Aço

Pomada matt 150g Barba de Aço

Pomada modeladora 70g Vintage

Pomada efeito matte 70g Vintage

Pomada efeito black 70g Vintage

POMADA GREEN FIXAÇÃO MÁXIMA - TRI NATUREZA

DIVINO - POMADA CAPILAR MATTE

Pomada efeito teia 130g Sagatt

Pomada modeladora tradicional perolizada 130g Sagatt

Pomada Modeladora Acabamento Matte sem Brilho- Barbearia Walter´s

POMADA PARA CABELO EFEITO MOLHADO RC

Pomada Modeladora Fio & Forma Fix

POMADA MODELADORA IMPRINT BLACK - I9 LIFE

POMADA CHAPPERS MATTE 130G

POMADA CHAPPERS EFEITO TEIA 130G

Pomada Matte Efeito Seco By Doka

Pomade matte 150g Barbearia Saint Germain by El Hombre

Pomade matte 150g Grilo Gringo by El Hombre

POMADA MODELADORA MATTE BARBER SHOP SOFT FIX

Liege - Robusto - Pomada Modeladora

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - efeito teia

DOHA STYLISH HAIR POMADE

Pomada efeito teia 150g Vital Max

POMADA MATTE PARA BARBA E CABELO BARBA LOKO

POMADA MODELADORA TRADICIONAL

POMADA MODELADORA BLACK

Elegance Hair Wax Transparent Pomade

POMADA MODELADORA MATE

POMADA MODELADORA TEIA

Elegance Hair Wax Pomade

POMADA VPLUS MODELING 5 MATTE 50G

POMADA VPLUS MODELING 6 MATTE 50G

POMADA VPLUS STYLING EFEITO MATTE 50G

DESBRAVADORES POMADA MATE - AKATU BRASIL

Pomada Teia Barber King / Barber King

POMADA MODELADORA ALTA FIXAÇÃO NUTRY CAP

Pomada modeladora classic brilho 70g, 150g, 300g Colonial

Pomada modeladora efeito matte 70g, 150g, 300g Colonial

Pomada modeladora black 150g Vital Max

EL HOMBRE POMADA MODELADORA CABELO E BARBA NATUBELLY

POMADA MODELADORA PARA CABELOS EFEITO MATTE CIA DA BARBA

POMADA PARA CABELO EFEITO TEXTURA E MOVIMENTO FREAK SHOW DON ALCIDES

POMADA RESSONANTE CLOROFIX CLOROFITUM

Pomada Teia El Baron / El Baron

Pomada Teia - Felix

Pomada para Barba, Vilaboim

POMADA MODELADORA ENCORPA CABELO HASKELL

Pomada Opaca Barbadus

Pomade Efeito Matte Single

Pomada modeladora 150g Barba de Aço

POMADA MODELADORA CAPILAR EFEITO MATTE – BELLA VISTA

FENIX PARIS POWER POMADE MATTE BRUTOS MEN BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

POMADA MODELADORA INCOLOR - MASC PROFESSIONAL

POMADA MODELADORA TEIA - MASC PROFESSIONAL

POMADA MODELADORA MATTE - MASC PROFESSIONAL

POMADA MODELADORA CARAMELITO - MASC PROFESSIONAL

Pomada Modeladora Capilar Innovation Platinum Shoxx

POMADA EFEITO MOLHADO BRUTO & RÚSTICO

POMADA BLACK MASCULINA SUAVE FRAGRANCE

Pomada Estilizadora Maximus Hair

Pomada Seca / Two Brothers

MOONSHINE POMADA BCB FIXADORA - ALUFER STAR PROFISSIONAL

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - MC LAN - Extra Forte Brilho

POMADA CAPILAR NOFRIZZ BOTHÂNICO HAIR

Pomada Cabelo, Barba e Bigode Fechado Com Delegado

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE HOMBRE - ASÓS

POMADA MODELADORA MATTE LOS MACHOS

POMADA MODELADORA RAUKER

POMADE WOMAN VERBALIZE PRO

POMADA MATTE CENTAURO NOSSA BARBA

Pomada Modeladora Extra Forte Yelsew

Pomada Evolution 2.0 Yelsew

Pomada para Cabelo Efeito Seco Maximus Kids

POMADA MATE EFEITO SECO WARRIORS WITH BEARD BARBA RUIVA

Style For Men Gomes Style Pomada Premium

POMADA MODELADORA EFEITO MATTE NEEDS

POMADA EFEITO TEIA

Grandha Matte Pomade Fine Texture

NEW BLACK POMADA MODELADORA EXTRA FORTE

POMADA MATTE AFFINITÁ MEN

Lunix - Wilson Cosméticos - Pomada Modeladora - Extra Forte - Brilho

SMELL BEAUTY Pomada Modelarora Matte

HAIR POMADE LOW SHINE DOMINIC´S

Pomada Cera Modeladora Red Apple

Pomada Modeladora 3D Efeito Teia Bio Flowers

Pomada Modeladora 3D Bio Flowers

SHINE POMADE - TRUSS

Pomada Modeladora Efeito Matte- Olympo

Pomada Modeladora Caramelo

Pomada Teia / Limye Brasil

MAXI YUP POMADA

POMADA ESTILIZADORA AMOREH COSMÉTICOS

Pomada Modeladora Extra Forte Duth

Pomada Modeladora Duth

POMADA MODELADORA CEMENT EFFECT BABOON

FIX STRONG POMADE - TRUSS

POMADA MODELADORA EXTRA FORTE- THE PIRATES

POMADA MODELADORA EXTRA FORTE- NEANDERTHAL

POMADA MODELADORA ESTILO PURA ALOE VERA, ANDIROBA E COPAÍBA- AHO ALOE ETHINIC ETHICS

POMADA EFEITO MOLHADO GENTLEMAN EDITION PREMIUM EFAC FOR PROFESSIONALS

POMADA EFEITO SECO GENTLEMAN EDITION PREMIUM EFAC FOR PROFESSIONALS

POMADA PARA BARBA-SIR FAUSTO

POMADA PARA CABELO E BARBA COSMANIA

MATCH TROPA DE ESTILO POMADA MODELADORA

Pomada Modeladora Uomo Suprême Definity

POMADA EFEITO MOLHADO - WOODMAN

POMADA FINALIZADORA HAIR FOOD ÓLEO DE RÍCINO- ROMANHOLI

Pomada Fixadora Silver - Rikko

POMADA BLACK MODELADORA BARBER ONE

POMADA MODELADORA BARBER ONE

CABELO CLUB POMADA EFEITO TEIA BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

MALBEC CLUB POMADA MODELADORA ANTICASPA

H-MEN POMADA CAPILAR

POMADA MODELADORA EFEITO MATTE L’ANGE COSMÉTICOS

POMADA MODELADORA EFEITO BRILHO L’ANGE COSMÉTICOS

POMADA BLUEBERRY EFEITO OPACO - TOWER

POMADA INCOLOR VIP- TOWER

POMADA ESTILIZADORA KERAFORM SKAFE TIPO TEIA

POMADA FINALIZADORA KERAFORM SKAFE 10 EM 1 TIPO CERA

POMADA EFEITO TEIA BARBER MAN - LOFFE

Pomada classic platinum 130g Undercut

POMADA MODELADORA EFEITO SECO ELEMENT

Hollands Finest Pomade Reuzel - Fiber Pomade

Hollands Finest Pomade Reuzel - Clay Matte Pomade

Pomada Modeladora Efeito Seco Barba de Ouro

POMADA EM PÓ 3 EM 1 SOFT FIX

POMADA MODELADORA - MR NIELSEN - AMAZON BLEND - Riquezas da Terra

POMADA MODELADORA PARA BARBA E BIGODE STYLE BEARD - HEDERA

POMADA HAIR FINALIZADORA SILVER & SOFT - BEIRA ALTA

POMADA MODELADORA BARBERSHOP DULUX

POMADA EFEITO MATTE BARBERSHOP DULUX

FIX POMADE - NUANCE PROFESSIONAL

POMADA EFEITO SECO MADUX REVOLUTION CARE

POMADA KERAMAX SKAFE HAIR FOOD RECONSTRUÇÃO CAPILAR

pomada Fixadora Carvão Active Raizes Brasil

Pomada Modeladora Efeito Teia Look for Man

POMADA SECA - SR CARTOLA

POMADA HYDRATE PREMIUN - SIGHLOOK PROFESSIONAL

POMADA HIDRATANTE EFEITO BRILHO JOLLY ROGER EL CAPITÁN

POMADA MODELADORA EFEITO TEIA PRO MEN - PROVANZA

POMADA MODELADORA FLEX MOLD EFEITO TEIA -PRIZER COSMETICS

POMADA MODELADORA 2 EM 1 EVOLUT MEN

PRETORIAN COSMETICS FOR MEN POMADA MODELADORA URBAN ELLIX COSMÉTICOS

MEN POMADA CAPILAR

POMADA MODELADORA - CORETO

POMADA MODELADORA – FORTEX

POMADA CAPILAR FINALIZADORA ANTI FRIZZ EFEITO TEIA OURIBEL

VIKINGS POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO - MR. BRAVUS

POMADA PARA CABELO E BARBA LUSTY PROFESSIONAL

POMADA ESCURECEDORA EFEITO CAMUFLAGEM GRADUAL MEN MENFIRST

POMADA FIXADORA CAPILAR MUSCLE FIX KRATOS KAEDO

POMADA MODELADORA HIDRATANTE - ACQUA FOR MEN - ORGANICA

Pomada de Cabelo Missouri Viking

POMADA EFEITO MOLHADO - ULTIMATE MAN

POMADA NATUHAIR FINALIZADORA TIPO CERA

POMADA NATUHAIR ESTILIZADORA TIPO TEIA

SPRAY SET POMADA FINALIZADORA CABELO CASTANHO SERINET

SPRAY SET POMADA FINALIZADORA CABELO PRETO E GRISALHO SERINET

Pomada Extra Forte for Men Brazilian Barber

Pomada Matte for Men Brazilian Barber

SPRAY SET POMADA FINALIZADORA CABELO LOURO SERINET

NILÚX POMADA MODELADORA POLE GOMA

NILÚX POMADA MODELADORA POLE BALADA

POMADA MODELADORA BARBA URBANA

POMADA MODELADORA EFEITO MATTE ST.LOUIS BARBER SHOP

POMADA MODELADORA PARA CABELO BARBA DE RESPEITO

POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO PARA CABELO BARBA DE RESPEITO

POMADA MODELADORA MATTE MENSHAPES

POMADA MODELADORA BRUNO GISSONI COIFFER

Pomada Matte Efeito Seco / Alvorada Hair

JELLY ROLL GREASE - STRONG OIL POMADE

POMADA HIDRATANTE PARA BARBA KONDZILLA

DELUXE POMADE - UPPERCUT DELUXE

Pomada Modeladora Andirah Brasil

POMADA MATTE PARA CABELOS E BARBA - AJU BARBER

POMADA MODELADORA OCEAN BYMEN

POMADA MODELADORA WOOD BYMEN

PROFIT NEMAWASHI CAPILONG POMADA MODELADORA CAPILAR

Lunix - Barber Shop - Pomada modeladora - Efeito Platinado

POMADA FIXADORA - BARBER NEEZ

UNITÉ MEN- POMADA CAPILAR -CLASSIC STYLE FOR MEN

POMADA EXTRA FORTE RICUZ

POMADA LA PLATA DULUX

FIBER POMADE - PROFESSIONAL BEAUTY SISTEMS LTC

MATT POMADE - PROFESSIONAL BEAUTY SISTEMS LTC

POMADA MODELADORA COSMETIZE

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA PROTEÍNAS DA SEDA - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA SEMI DI LINO - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA ÓLEO DE ARGAN - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA CERA DE ABELHA - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA BABOSA - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA DEFRIZANTE MANTEIGA DE KARITÉ - NEEZ PROFISSIONAL

HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA QUERATINA - NEEZ PROFISSIONAL

HIDROPOMADA MODELADORA

Pomada Modeladora Efeito Matte Los Muchachos

JS SLOANE LIGHT WEIGHT POMADE

POMADA KERAMAX HAIR FOOD RECONSTRUÇÃO CAPILAR SKAFE

WET POMADE - ALMIRANTE BARBA

AMERICAN CREW POMADE WITH MEDIUM HOLD AND HIGH SHINE

AMERICAN CREW HEAVY HOLD POMADE

Pomada Platinum Shark Barber

POMADA FINALIZADORA KERAFORM 10 EM 1 TIPO CERA SKAFE

POMADA ESTILIZADORA KERAFORM TIPO TEIA SKAFE

BACKBONE POMADE ROVER

POMADA EFEITO TEIA - APOLO

Pomada Matte

POMADA EFEITO TEIA

POMADA ESTILIZANTE EFEITO TEIA NUTRILINE

POMADA EFEITO NATURAL 4POR1 BARBA DE RESPEITO

POMADA CLASSIC 4POR1 BARBA DE RESPEITO

POMADA MODELADORA CAPILAR EFEITO TEIA X-STYLE AUGUST

Pomada platinada Rofectt

POMADA MODELADORA CEVADA ARTESANAL

POMADA CORPORAL FLOREDUCTION FLOERVAS

POMADA EMELDAORGANICS 100G

Pomada de Finalização Happy End Olenka

POMADA CAPILAR MODELADORA HONNES LA VIE

POMADA EMOLIENTE NUTRIEX

SLEEK POMADE MASTER PIECE - ITELY

Pomada modeladora Safira

POMADA CHELLSYA

POMADA HIDRATANTE KING´S HEAD

Pomada Capilar Efeito Matte Feel Men

Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men

DOM LIBERATO POMADA EFEITO TEIA BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

Pomada Modeladora Black Cavalleros

Pomada Modeladora Max Power Cavalleros

Pomada Modeladora para cabelos Awatã Efeito Seco 120gr.

Pomada Modeladora Efeito Seco Cavalleros

POMADA CAPILAR EFEITO TEIA TULSA

POMADA DE FIXAÇÃO E MODELAGEM CAPILAR - JAVALI

Pomada Modeladora ForMen King K’enzza

HALL’S POMADE COMPANY POMADA PARA CABELO

POMADA ESFOLIANTE SECO - WOODMAN

POMADA DE BIGODE CIA DA BARBA

Pomada Modeladora Extra Forte Jhow Hair

POMADA EFEITO BRILHO SUNSHINE DAZANTIGA

POMADA EFEITO BRILHO DAZANTIGA

Pomada de Cabelo Modeladora Capilar Viking Authentic Man Veltti

POMADA MODELADORA BY RB

Pomada Fixadora Tremendu’s Gileade

Pomada Modeladora Extra Forte G10

POMADA DE EFEITO TEIA KINGS OF BEARDS

Pomada Modeladora Granfinally

POMADA PROTETORA CONDICIONADORA P/ CABELOS E COURO CABELUDO EVOLUXE – QUIMICAMENTE TRATADOS

Pomada de Finalização Seca Men’s Care Olenka

POMADA PARA CABELO EFEITO MOLHADO - M YOU MAN GROOMING

POMADA PARA CABELO ULTRA MATTE - M YOU MAN GROOMING

POMADA MODELADORA EFEITO SECO

POMADA MINERAL SAPHIRA 90mL

POMADA MODELADORA LOS VAGOS BY TIZZY

MATTE POMADE KINGS

SHINE POMADE KINGS

FIBER POMADE KINGS

PRETORIAN COSMETICS FOR MEN POMADA MODELADORA URBAN - FLORALEV

POMADA MODELADORA NUTRIFIX AG-HAIR

POMADA NATURAL TOQUE DELICADO - MÃE ÁRVORE

POMADA NATURAL BRISA REFRESCANTE - MÃE ÁRVORE

POMADA FINALIZADORA CAPILAR ÓLEO DE ARGAN NEEZ

POMADA FINALIZADORA CAPILAR BABOSA NEEZ

POMADA PIXEL IN COSMETICS

POMADA FINALIZADORA CAPILAR SEMI DI LINO NEEZ

POMADA FINALIZADORA CAPILAR CERA DE ABELHA NEEZ

POMADA FINALIZADORA CAPILAR MANTEIGA DE KARITÉ NEEZ

POMADA FINALIZADORA CAPILAR PROTEINAS DA SEDA NEEZ

POMADA FINALIZADORA CAPILAR QUERATINA NEEZ

POMADA CAPILAR FINALIZADORA MODELADORA EISENBARBER

POMADA CAPILAR SCULPT HOMEM – DEEP RESTORE

POMADA MODELADORA MATTE Sr.X

K.PRO PROFISSIONAL TWO POMADA MODELADORA COM FIBRAS

POMADA BLACK - BALDER MEN

POMADA MATTE - BALDER MEN

Pomada Platinum 70g MBH Men’s

POMADA PARA CABELO E BIGODE KÁDIZO BARBER SHOP KDZ

POMADA CAPILAR EFEITO MATTE MANNITU

POMADA EFEITO SECO SCULPTURAL STYLE MR. WEUX BARBER WEUX PROFESSIONAL

POMADA EFEITO SECO MEN MIDORI

AVORA VIVE BLACK SHOCK POMADA MODELADORA DEFRIZANTE

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - ACACIA (ACÁCIA)

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - RED APPLE (MAÇÃ)

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - SWEET PEACH (PÊSSEGO)

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - WATERMELON (MELANCIA)

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - STRAWBERRY ACAI (MORANGO COM AÇAÍ)

KISS NEW YORK EDGE FIXER GLUED - POMADA FIXADORA - CHERRY BLOSSOM (FLOR DE CEREJEIRA)

POMADA POTENTE, SAÚDE COM BELEZA

POMADA EFEITO MATTE ARABO

POMADA MODELADORA EFEITO SECO BARBA DE RESPEITO

POMADA LA MATTE EFEITO MATTE

Pomada modeladora platinada G10

Pomada Modeladora Matte Tuzza

Urah Lab Mr Vanity Pomada Teia

FOR MAN POMADA MODELADORA PARA CABELOS EFEITO MATTE LEVOK

POMADA TEIA RICUZ

Pomada platinum 130g Shoxx

POMADA MODELADORA SUPER SHINE YOU MAN GROOMING

Reuzel Extreme Hold Matte Pomade

MATTE POMADE - ALMIRANTE BARBA

ARMAZÉM POMADA SCULP ALTA FIXAÇÃO BELLA FLORENZA COSMÉTICOS

MURIEL BLACK BARBER POMADA MODELADORA BARBA E BIGODE

Pomada Modeladora Efeito Molhado Linderm

Pomada Modeladora Efeito Seco Linderm

POMADA PÉ LISO CICATRIPÉ

POMADA MEDIUM OIL - CABALLEROS

BARBA BRASIL POMADA PARA CABELO EFEITO MOLHADO

L’ORDS COSMETICS FOR MAN HAIR STYLE POMADA MODELADORA ELLIX COSMETICOS

POMADA MODELADORA - EFEITO MOLHADO - MODERNMAN

OLD SPICE POMADE

DOVE MEN+CARE POMADA

Pomada platinada 70g e 130g Barber Style

POMADA CAPILAR MATTE EFFECT LOBO DO MATO

THERMIC POMADA MODELADORA LIFE HAIR COSMÉTICOS

UNIC MAN POMADA EFEITO BLACK BELLA FLORENZA COSMÉTICOS.

Pomada Modeladora Mate Efeito Teia Black Horse For Man Belíssima Brasil

POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO WOOD BYMEN

STEVE POMADE MINERAL ANTIOX COMPLEX, RHINO MCQUEEN

POMADA MODELADORA

POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO OCEAN BYMEN

POMADA PREMIUM DULUX

Pomada Modeladora para Cabelo Efeito Mate Mega Barba

Pomada Efeito Seco Beard Brasil

ELEVE SANTA BOMBA HOMEM POMADA

POMADA CAPILAR LIZZACTION BIODERM

POMADA CAPILAR ALTA FIXAÇÃO WEVER

DIVINO - POMADA CAPILAR BRILHO

POMADA MODELADORA EFEITO SECO PELAS BARBAS

POMADA MODELADORA BRILHO MODERADO PELAS BARBAS

POMADA REPARADORA CAPILAR TRICOFORT

POMADA CLÁSSICA TEIA X-WAY PROFESSIONAL

POMADA EFEITO MOLHADO - UNI-MAN

Hair Pomade Effect Glow Maximus Care Men’s Beauty

CLASSIC POMADA CAPILAR 3 EM 1 HOMEM HYDRA COSMÉTICOS

POMADA MASSAGEADORA AROFORT CASCAVEL

POMADA MASSAGEADORA AROFORT SUCURI

POMADA MASSAGEADORA AROFORT ABELHA AROEIRA COSMÉTICA

Pomada em Pó Elite Beard Brasil

REUZEL CONCRETE HOLD MATTE POMADE

POMADA MODELADORA - SWEET PROFESSIONAL

Pomada Modeladora Fixação Extra Forte Efeito Seco Human

Pomada Modeladora Fixação Forte Efeito Seco Human

POMADA FIX TRUSS

POMADA MODELADORA

DR. MIRACLE’S TRATAMENTO DE RAÍZES POMADA ENERGIZANTE

INTENSIVE POMADA MODELADORA PARA OS CABELOS ABELHA RAINHA

POMADA MODELADORA CUIDADO 7

ROTA 55 FOR MAN - POMADA MODELADORA CAPILAR SPEED MATTE

POMADA PARA CABELO EFEITO BRILHO FREAK SHOW DON ALCIDES

Pomada Black Toca dos Machos

Pomada Incolor Toca dos Machos

Pomada Matte Toca dos Machos

POMADA HAIR FOOD ARGILA BRANCA AMAZÔNI - SEM ENXÁGUE

HALL’S POMADE COMPANY BLACK POMADA PARA CABELO

Pomade Hard Gum Hashtag Cosmetics

Pomada Modeladora Fixação Forte Classic Mr. Ogro

Pomada Modeladora em Cera Uomo Man Care Realitá

POMADA MODELADORA MASCULINA SUAVE FRAGRANCE

PORAN POMADA MÁGICA

Pomada Protetora de Couro Cabeludo Evoex

Pomada Modeladora e Fixadora Orfeu

POMADA MODELADORA EFEITO TEIA WARRIORS WITH BEARD BARBA RUIVA

Pomada Modeladora Django

MACHO-LÂNDIA COSMÉTICOS PARA MACHO ALFA POMADA FIBROSA FIX 007 BELLAFLORENZA COSMÉTICOS

1922 - ORIGINAL POMADE - KEUNE

Pomada Modeladora Matte Fix Right Gileade

POMADA MODELADORA MEN - SIGNUS

POMADA BARBA MACHO MODELADORA REPARADORA TRIBOO COSMÉTICOS

POMADA BARBA MACHO MODELADORA TEIA TRIBOO COSMÉTICOS

POMADA BARBA MACHO MODELADORA MATTE NUVEM TRIBOO COSMÉTICOS

POMADA NATURAL BÁLSAMO DA MAMÃE CAMOMILA+CALÊNDULA - MÃE ÁRVORE

FIX POMADE - TRUSS

SUAVECITO FIRME/STRONG HOLD POMADE

MAXI STYLE WAX POMADA MODELADORA LISS DAY COSMETICS

POMADA TEIA ISAKIDS

SUNSHINE PROFESSIONAL POMADA FINALIZADORA

Pomada Capilar Modeladora Floraminas

Pomada Modeladora Awatã Pixie Cut

Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60g

Pomada Modeladora Rehidratt Controle e Equilibrio 60g

Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 g

Pomada Modeladora Rehidratt Mega brilho 60g

POMADA ESCURECEDORA CASTANHO GRADUAL MEN MENFIRST

OSiS+ DAMPED WET LOOK POMADE

POMADA MODELADORA FIXAÇÃO COM TOQUE MATTE - MIAU

POMADE TEIA JHONY SUPREME

POMADA PROTETORA ÔMEGA PLUS SOUL BLACK

As demais informações sobre os produtos podem ser conferidas no site da Anvisa, neste link.