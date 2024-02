Psicólogos sabem que pacientes mentem na terapia; confira os motivos mais comuns

Quando começamos uma relação nova, a maioria de nós faz de tudo para se mostrar da melhor maneira possível. Conhecida como “autoapresentação”, essa tendência pode aparecer sempre que sentimos que alguém está nos avaliando.

Na terapia, isso pode levar você a dizer que está bem, mesmo quando não está. Ou que nunca usa substâncias, mesmo que você beba ou fume. Outras pessoas dizem que estão só estressadas, embora mal consigam sair da cama.

Essas inverdades podem parecer chocantes, mas, na terapia, a desonestidade não é um ato terrível – nem raro. Um estudo com mais de 500 participantes descobriu que mais de 90% deles tinham mentido na terapia pelo menos uma vez. Entre as principais inverdades: fingir gostar das sugestões do terapeuta, negar sentimentos de insegurança e minimizar sofrimentos.