Até quando vai a onda de calor? Veja a previsão

Na manhã deste domingo, 12, seis estados brasileiros têm alerta de “grande perigo”, e 14, de “perigo” por conta da forte onda de calor que atinge o País, conforme indicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em São Paulo, a previsão para hoje é de mínima de 21ºC e máxima de 37ºC, segundo o Climatempo, depois de um sábado já quente, com sensação térmica de 40ºC. Mas, afinal, até quando vai este calor?

Quadro de alertas meteorológicos do Inmet na manhã deste domingo, 12 de novembro de 2023. Foto: Reprodução/Inmet

De acordo com o Inmet, os termômetros devem registrar as maiores altas do ano nos estados mais centrais do Brasil – em especial no sudeste e no centro-oeste – até, pelo menos, quarta-feira, 15. Em São Paulo, no entanto, a temperatura só deve baixar na semana do dia 20, de acordo com as mínimas e máximas previstas pelo Climatempo.

O Inmet projeta que a temperatura chegue a até 5ºC acima da média em boa parte do País. Além de São Paulo, as capitais Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Brasília (DF) e Curitiba (PR) terão as temperaturas mais quentes do Brasil, em relação aos seus padrões. No sul e no sudeste, chuvas devem ganhar força ao longo da semana.

Paulistanos tentam se refrescar no SESC 24 de maio, centro da cidade, em 11 de novembro de 2023. Sensação térmica era de 40 graus na capital. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confira a previsão do tempo para algumas capitais na próxima semana:

Continua após a publicidade

As previsões são do Climatempo.

Efeitos do El Niño

De maneira geral, as ondas de calor e instabilidades climáticas devem perdurar até maio de 2024, tendo seu pior período entre agora, novembro de 2023, e janeiro do ano que vem. Isso porque, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) na semana passada, o El Niño, fenômeno relacionado ao aumento nas temperaturas notado neste ano, está atingindo o seu pico somente agora.

A OMM afirma que o El Niño desenvolveu-se rapidamente durante julho e agosto deste ano e atingiu força “moderada” em setembro – mês em que os termômetros chegaram a marcar 38ºC em São Paulo. O fenômeno só chegou a uma consistência, de acordo com os registros de temperatura da superfície do mar e outros indicadores, em outubro. Por isso, a expectativa da organização é que ele ainda não tenha atingido o seu maior pico.

“Provavelmente, (o El Niño) atingirá o pico, como um evento forte, em novembro-janeiro de 2024. Há uma probabilidade de 90% de que persista durante o próximo inverno/sul do hemisfério norte (verão no Brasil e demais países do hemisfério sul)”, afirma a OMM. “Com base nos padrões históricos e nas previsões atuais de longo prazo, prevê-se que diminua gradualmente durante a próxima primavera boreal (que acontece de 20 ou 21 de março até 20 ou 21 de junho).”

O fenômeno tem gerado efeitos mais longos e um calor mais latente por conta das mudanças climáticas, segundo os especialistas da OMM.