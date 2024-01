Chuva dará trégua nesta semana em São Paulo? Veja como fica a previsão do tempo

Depois de domingo, 28, com registro de chuvas intensas mesmo ao longo da manhã, esta segunda-feira, 29, começa o dia com céu nublado. No decorrer das horas, as temperaturas devem subir um pouco. “No período da tarde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva com baixo potencial para a formação de alagamentos”, alerta o órgão municipal.

Na terça-feira, 30, as condições típicas de verão se mantêm. Fará calor, com previsão de pancadas de chuva entre o meio e o fim da tarde, em função da chegada da brisa marítima.