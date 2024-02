Ciclone subtropical ganha força no litoral brasileiro: entenda como ele funciona e os riscos

O ciclone não vai passar sobre qualquer região do Brasil, mas intensificará os ventos no litoral dos Estados do Sudeste, deixando o mar agitado.

Ele terá papel importante no aporte de umidade para os Estados de São Paulo e do Rio, o que, somado à atuação de um cavado em médios/altos níveis da atmosfera, intensificará a chuva no fim de semana nestes Estados”, afirma Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.