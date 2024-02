Na última vez em que vigorou, o fenômeno teve a duração de três anos. “O La Niña potencializa as ondas de frio nos períodos de outono-inverno e primavera e até mesmo no verão. Por outro lado, é preciso lembrar que as áreas da América do Sul como Argentina, Uruguai, Paraguai e Sul do Brasil podem ter forte estiagem e ondas de calor intensas, como foi em 2021/2022″, afirmou a meteorologista Estael Sias, da MetSul, ao Estadão no final de janeiro.

De acordo com a NOOA, o El Niño deve estender seus efeitos até maio. Após esse mês, segue um período de neutralidade climática e, então, começa a se formar o La Niña. Não necessariamente os dois eventos se sucedem imediatamente. Eles podem, ainda, se prolongar e se repetir.

A chegada do La Niña pode ser vista com alívio, mas é temporário e com efeitos limitados. “Nos anos de La Niña, pode haver arrefecimento e diminuição (nos efeitos) do aquecimento. Não é uma conta fácil, não quer dizer que vai diminuir o aquecimento global e os eventos extremos. Pode haver ligeira diminuição, mas não chega a ser significativa”, afirmou Estael.

No final do ano passado, representantes de quase 200 países aprovaram um documento na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-28), em Dubai, se comprometendo com uma “transição” dos combustíveis fósseis e com a manutenção da meta de manter a temperatura global até 1,5° em comparação com os níveis pré-industriais – agora, já ultrapassado. O consenso considerado histórico.

A próxima conferência internacional climática, a COP-29, acontecerá somente em novembro de 2024, mas já tem como desafio rever os métodos para a manutenção do acordo de aumento máximo da temperatura média global./COM AP