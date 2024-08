Vídeo: ressaca faz água invadir orla do Leblon, no RJ; veja

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com expectativa de ondas de até quatro metros entre as praias de Santos (SP) e São Mateus (ES). O risco está previsto até a noite desta quarta-feira, 14. Na terça-feira, 13, um idosos morreu vítima de afogamento no Rio.

Com a força das ondas, a água invadiu as pistas da Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, nas proximidades do posto 11, na madrugada desta quarta-feira, no sentido de Copacabana. Vídeos publicados nas redes sociais mostram como ficou a via.

PUBLICIDADE Ainda na terça-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), já havia alertado a população para que evitasse a orla do Leblon. Situação semelhante havia sido registrada no dia anterior. Ainda na terça-feira, a direção do Hospital Municipal Miguel Couto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que um homem foi socorrido à unidade na manhã de terça-feira vítima de afogamento e, infelizmente, não resistiu e faleceu.

Na terça-feira, Paes destacou que equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) realizavam a limpeza na Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, e havia interdições no local.

Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos. Foto: Francisco Arrais/PMS

Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos. O alerta é importante também para as comunidades de pesca, esporte e recreio, de acordo com a Marinha.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na foto, vista de Santos. Foto: Carlos Nogueira/PMS

Veja a seguir as recomendações de segurança:

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;