Cientistas descobrem nova ameaça grave das mudanças climáticas; veja qual é

O granizo se tornará menos comum, mas maior e mais prejudicial devido às mudanças climáticas causadas pelo homem, de acordo com novo estudo publicado na revista Nature Climate and Atmospheric Science.

As tempestades de granizo são, de longe, o perigo mais caro associado a tempestades severas, com custos de danos superiores aos incorridos por tornados e ventos em linha reta combinados. Uma única grande tempestade de granizo pode totalizar dezenas de milhares de veículos e causar danos de bilhões de dólares, o que ressalta a importância de os pesquisadores desvendarem os segredos do granizo. "Essas perdas agregadas começam a se acumular", disse Victor Gensini, pesquisador de tempestades severas da Universidade Northern Illinois (EUA) e principal autor do estudo, em entrevista

Tempestade de granizo atingiu São Paulo há dez anos; região da Aclimação, na zona sul, foi uma das áreas mais atingidas. Foto: Werther Santana/ESTADÃO - 19/05/2014

Seu grupo simulou futuras tempestades de granizo usando modelos meteorológicos executados em supercomputadores e analisou como essas tempestades mudariam à medida que as emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis aumentassem na atmosfera.

Os pesquisadores descobriram que, embora as tempestades de granizo devam se tornar menos comuns devido ao ar mais quente e ao aumento do derretimento, as maiores tempestades de granizo devem se tornar mais frequentes.

As correntes ascendentes de tempestades mais vigorosas, que se alimentarão de uma atmosfera cada vez mais quente e úmida, suspenderão as pedras de granizo acima do solo por mais tempo, permitindo que elas aumentem de tamanho.

“Há um ponto de articulação, por assim dizer, em torno de quatro centímetros”, disse Gensini. Quatro centímetros é aproximadamente o diâmetro de uma bola de golfe. Pedras de granizo com menos de quatro centímetros de diâmetro caem mais lentamente e derretem mais rapidamente, à medida que a atmosfera se aquece.

“Mas quando uma pedra de granizo atinge (quatro centímetros de diâmetro), ela tem uma velocidade terminal mais alta e (...) ao cair nessa velocidade de queda específica com essas pedras maiores, ela não derrete”, disse Gensini.

Matt Kumjian, professor de Ciências Atmosféricas da Penn State que não participou da pesquisa, concordou com as conclusões do estudo e disse que o aumento previsto no tamanho máximo do granizo poderia ter consequências onerosas.

“Tempestades menos frequentes tenderiam a diminuir a quantidade de danos, mas os tamanhos maiores aumentariam o potencial de danos das tempestades”, disse ele em e-mail. “Eu poderia imaginar que haveria mais perdas de alto impacto e de alto valor em dólares para tempestades menos frequentes que atingissem áreas populosas.”

O granizo de grande porte já é um problema para as seguradoras.

“Nos últimos 18 meses, tivemos mais de US$ 100 bilhões em perdas nos Estados Unidos em decorrência de tempestades (severas), e a maior parte disso é granizo”, disse Gensini. “O granizo causa muito mais danos todos os anos do que os tornados. E isso se reflete em seus prêmios. Estamos vendo isso em nossas apólices.”

Kumjian disse que os danos econômicos causados por tempestades de granizo têm aumentado pelo menos na última década. “Um grande impulsionador dessa tendência é a infraestrutura mais cara em regiões mais propensas a granizo”, escreveu ele.

Mais estudos são necessários

Os pesquisadores disseram que uma melhor compreensão de como o tamanho do granizo mudará em um clima quente e como melhorar a previsão poderia ajudar a caracterizar melhor a ameaça e a se preparar para ela.

O granizo grande é um elemento relativamente mal compreendido do clima severo. Embora os tornados geralmente exijam o mesmo conjunto básico de ingredientes para se formarem, o granizo pode se materializar em uma gama muito mais ampla de circunstâncias.

“Como as tempestades de granizo e, especificamente, o granizo no solo, podem mudar à medida que nosso clima muda é um dos nossos maiores desafios como comunidade”, disse Ian Giammanco, que dirige um estudo contínuo sobre granizo para o Insurance Institute for Business and Home Safety, por e-mail.

Em alta Sustentabilidade Passagem de ciclone provoca enchentes no RS: ‘Estamos todos ilhados’ Deserto do Saara terá uma tempestade rara: o que está acontecendo? “Mas responder a essa pergunta é imperativo quando observamos a quantidade de danos que as tempestades de granizo causam a cada ano e que a maioria dos materiais de construção usados atualmente simplesmente não é capaz de resistir a granizo grande.” Leia também Como surgiram as primeiras células? Com um pouco de chuva, constata estudo Giammanco apontou fatores que podem afetar o tamanho do granizo que os pesquisadores ainda não começaram a investigar. “Ainda há mais peças no quebra-cabeça, como a influência do perfil vertical do vento nos tamanhos e formas das correntes de ar ascendentes, o que muda a forma como as pedras de granizo se movem e crescem em uma tempestade”, escreveu ele. Com o aumento dos custos do granizo, bem como de seu tamanho potencial, a próxima missão de Gensini é aprender a prever e rastrear melhor esse fenômeno.

“Há uma proposta de campanha de campo chamada ICECHIP que pretende estar em campo estudando o granizo em 2025″, disse ele. “Ela (...) terá radares Doppler móveis em campo, mesonets móveis, balões meteorológicos (...) será a maior campanha de campo do mundo para estudar o granizo.”

Além das mesonets - redes densas de estações meteorológicas - a equipe de Gensini também planeja implantar sensores que possam registrar o impacto do granizo.

Por enquanto, o artigo de Gensini prevê que não haverá falta de grandes tempestades de granizo para estudar.

