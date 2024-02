Para um número crescente de cartéis de drogas latino-americanos, ser global é hoje uma proposta de “fazer ou morrer”. Acuadas pela supersaturação do mercado dos EUA e pela crescente preferência dos consumidores americanos por drogas sintéticas, como o fentanil, essas organizações expandiram avidamente seu contrabando de cocaína para a Europa nos últimos anos. Agora, estão procurando novos mercados, e a Ásia é o favorito.

Após um aumento na produção de drogas na última década, atingindo um nível recorde de quase 2.000 toneladas de cocaína pura por ano, os chefes do tráfico estão apostando nos mercados da China, Índia e Coreia do Sul. O aumento da produção está ocorrendo graças aos recentes investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade dos arbustos de coca e à expansão da área de cultivo para países não tradicionais da América Latina, o único produtor de toda a cocaína vendida no mundo. O impulso para o aumento da produção e a expansão do mercado trouxe um aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas na região. Em janeiro, gangues sequestraram agentes penitenciários e invadiram uma estação de TV em Guayaquil, no Equador, representando uma onda sem precedentes de violência relacionada às drogas em um país que, há pouco tempo, era um destino andino pacífico.

Oficiais de narcóticos tailandeses colocam sacos de comprimidos de metanfetamina em uma lixeira durante a 47ª cerimônia de Destruição de Narcóticos Confiscados na província de Ayutthaya, ao norte de Bangkok, Tailândia, em 26 de junho de 2017. Foto: CHAIWAT SUBPRASOM / REUTERS

Não é mera coincidência o fato de as principais gangues mexicanas, o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nueva Generación, ou CJNG, terem o Equador como seu mais recente e proeminente campo de batalha, já que ambos estão envolvidos em uma competição acirrada para controlar territórios e mercados importantes no Hemisfério Ocidental e além. Ambas as organizações estão de olho na Ásia desde que obtiveram destaque local, mas o Cartel de Sinaloa tem uma vantagem inicial nessa expansão.

De acordo com estudiosos, Joaquín “El Chapo” Guzmán, o chefão das drogas encarcerado e condenado à prisão perpétua em Florence, Colorado, criou redes de importação e exportação na Ásia no início dos anos 2000, estabelecendo a ligação entre seu próspero grupo e as gangues chinesas, incluindo a 14K e a Sun Yee On, em Hong Kong.

Os líderes políticos latino-americanos se reuniram em Cali, na Colômbia, em setembro passado, para tratar de novas políticas sobre o tráfico de drogas, e os presidentes da Colômbia e do México pediram a criação de uma nova política internacional antidrogas. Gustavo Petro, da Colômbia, foi além e disse que a abordagem militarizada para combater o comércio ilícito, conhecida como a guerra às drogas, fracassou. Estima-se que cerca de 6% da população mundial use drogas ilegais. Enquanto a liderança da região se esforça para encontrar a melhor política para combater o tráfico de drogas, o aumento dos laços comerciais está preparando o terreno para uma nova realidade. As relações comerciais entre os países latino-americanos e asiáticos tornaram o transporte mais rápido, mais barato e permeável às atividades ilícitas. Países como Equador, Peru, Chile, Nicarágua e Costa Rica assinaram acordos de livre comércio com a China, somando-se ao crescente comércio entre a China e a Colômbia, o Brasil e a Argentina. (Colômbia, Peru e Bolívia são os maiores países produtores de cocaína do mundo).

A relevância da China e da Índia

A produção de cocaína da América do Sul está inundando os países da região, e os portos de San Antonio (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai) ganharam importância à medida que a cocaína parte de lá para a Europa, Oceania e mercados asiáticos. As rotas aéreas também são cruciais, pois podem responder rapidamente a uma demanda concreta. Nesse caso, as mulas (pessoas que carregam cocaína em seus estômagos) estão sendo usadas para traficar cocaína da América do Sul (do Brasil, em muitos casos) para a Europa e o leste da África e de lá para a Ásia.

A China e a Índia são fundamentais para entender como o mercado de cocaína está sendo desenvolvido na Ásia. Embora haja poucos dados disponíveis sobre as apreensões de cocaína na China, o país se tornou um ponto de desembarque para a cocaína proveniente da América Latina, de acordo com o Índice Global de Crime Organizado.

A China é o maior centro de movimentação de contêineres do mundo, facilitando o acesso fácil e o transporte barato de mercadorias lícitas e ilícitas. O aumento das apreensões de drogas em Hong Kong, Macau e na China continental parece comprovar essa tendência.

No caso da Índia, embora o mercado interno continue pequeno, o contrabando de cocaína aumentou nos últimos anos, impulsionado pelo turismo, já que as organizações criminosas usam a Internet para vendas, pagamentos e distribuição. De acordo com os dados oficiais, as apreensões de cocaína aumentaram drasticamente e, mesmo quando os números não são altos o suficiente, as preocupações foram levantadas, principalmente em relação à movimentação de contêineres.

Funcionários da alfândega desenrolam tapetes para mostrar metanfetamina cristal apreendida escondida dentro de tapetes de algodão que estavam sendo transferidos para Hong Kong, durante uma coletiva de imprensa, em Bangkok, Tailândia, em 10 de janeiro de 2023. Foto: Athit Perawongmetha / REUTERS

A Coreia do Sul se tornou um centro importante de cocaína que vai para a China, Oceania e outras partes da Ásia. O porto de Busan desempenha um papel essencial na chegada da cocaína da América Latina, dada a sua posição crucial no nordeste da Ásia (ocupando o sexto lugar em importância global), considerando o número de contêineres movimentados. O Japão, por outro lado, permanece em grande parte fora do mercado mundial de cocaína - apesar de relatos contrários em alguns setores. Como o cenário está mudando Embora os EUA e o Brasil ainda sejam os consumidores de cocaína mais importantes do mundo, o mercado de cocaína parece estar se deslocando geograficamente das Américas para a Europa. De acordo com o European Drug Report 2023, cerca de 2,3 milhões de jovens de 15 a 34 anos (2,3% dessa faixa etária) usaram cocaína. O relatório destaca que, depois da maconha, a cocaína é a segunda droga ilícita mais usada na Europa, embora os níveis de prevalência e os padrões de uso difiram consideravelmente entre os países. Embora o mercado atual de cocaína tenha se tornado eurocêntrico, essa tendência pode mudar nos próximos anos, já que os preços da cocaína na Ásia dispararam recentemente.

Novos mercados para o consumo de drogas estão surgindo constantemente graças à tentativa das organizações criminosas de estimular a demanda pela cocaína extra produzida todos os anos (e, assim, aumentar seus lucros). Agora, os mercados asiáticos estão assumindo um papel mais significativo. Muitos desses países já estão envolvidos nos mercados globais de drogas, mas de uma maneira diferente: A Ásia, especialmente a China e a Índia, fornece precursores químicos usados para produzir drogas nas Américas, bem como o próprio fentanil.