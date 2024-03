A hospitalidade made in Ceará da Carmel Hotéis

Foi nos primeiros anos 2000 que a família Carneiro de Melo (aliás, vem exatamente da junção dos dois sobrenomes o nome da rede hoteleira que fundaram) resolveu transformar sua casa de veraneio nos arredores de Fortaleza em um resort de alto padrão, que se diferenciasse bastante da oferta hoteleira da época na região. Nascia assim o Carmel Charme Resort, na praia de Barro Preto, em Aquiraz, a 40 km de Fortaleza. E era o início da hospitalidade made in Ceará da Carmel Hotéis.

PUBLICIDADE ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM Enquanto os resorts por ali focavam majoritariamente em mega propriedades com centenas de quartos, imensos buffets e entretenimento barulhento, o Carmel Charme chegava com apenas 35 acomodações - todas com varanda e algumas delas com piscina e jacuzzi privativas. O resort surgiu mais focado em privacidade, serviço discreto, boa mesa (com restaurante à la carte) e ambientes mais elegantes. E tem uma praia bastante gostosa que, limitada por rochas nas duas laterais, acaba funcionando quase como privativa para o hotel. CLIQUE AQUI para ver detalhes, disponibilidade e valores do Carmel Charme.

Foto: Mari Campos

Hoje, a propriedade continua com o mesmo número de acomodações (entre quartos, suítes, lofts e bangalôs), mas já tem um grande "retrofit" programado para os próximos anos, que lhe trará também mais algumas acomodações no estilo bangalô nos próximos anos.

O Carmel Charme Resort é também o primeiro da rede a apostar no segmento wellness, criando um temporada dedicada para este nicho - batizada de Inspira - agora entre 11 e 14 de abril, com programação especialmente focada em relaxamento e renovação e diversas atividades incluídas.

Mas, de sua inauguração para cá, muita coisa mudou. A primeira propriedade cearense do grupo Carmel deu tão certo que outros dois resorts foram inaugurados nos últimos dez anos, inclusive um exclusivamente voltado para o mercado de luxo - o Carmel Taíba. E, graças justamente a essa última luxuosa propriedade, a rede vive atualmente o maior boom de sua história - e inaugurará mais um hotel focado neste público no ano que vem.

Foto: Mari Campos

A história de sucesso da Carmel Hotéis

Com o sucesso do Carmel Charme Resort, em Aquiraz, o grupo percebeu que investir na hospitalidade de alto padrão era um caminho bastante acertado. Alguns anos depois, inaugurou o Carmel Cumbuco Resort, em Caucaia, na badalada praia de Cumbuco, localizada a cerca de meia hora de carro de Fortaleza e um dos grandes points do nordeste brasileiro para a prática de kitesurf, esporte cuja prática já estava em franca ascensão.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

O Carmel Cumbuco focava em um público diferente: com uma proposta um pouco mais econômica, tem 88 acomodações (também todas com varanda e algumas com piscina e jacuzzi privativas), mais do dobro da capacidade do Carmel Charme.

Apesar de bastante maior, o resort nunca passa a sensação de "lotado". A boa localização, rodeada de opções gastronômicas e atrativos que vão de piscinas naturais a parques de dunas, mantém boa parte dos hóspedes fora do hotel em parte do dia.

CLIQUE AQUI para ver detalhes, disponibilidade e valores do Carmel Cumbuco.

Foto: Mari Campos

Há ainda um "kite club" exclusivo do resort, que aluga equipamentos para os hóspedes interessados em praticar o kitesurf por ali. O kids club é maior e a enorme piscina central, muito sinuosa, e os deliciosos lounges criados à beira-mar (incluindo diversas jacuzzis diferentes) também se encarregam de manter hóspedes "espalhados".

A rede Carmel fez parceria com o grupo francês Caudalie, que até hoje dá nome aos spas de todas as suas propriedades (embora nem todos os tratamentos oferecidos levem produtos da marca), e se associou ao selo Serandipians, rede de agências e consultores de viagem de luxo que reúne 550 membros em 74 países do mundo . E, embora todas as suas propriedades ofereçam estadias em sistema b&b, meia pensão e pensão completa, à exceção do serviço de café da manhã, seus restaurantes sempre operam em sistema à la carte.

Foto: Mari Campos

Carmel Taíba: a menina dos olhos

Mas foi durante justamente a pandemia que a Carmel Hotéis viu seu negócio realmente prosperar. Um pouquinho antes, tinham lançado seu primeiro resort focado no mercado de luxo, o Carmel Taíba Exclusive Resort, na comunidade de pescadores Taíba, a cerca de 75km de Fortaleza.

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Com um arrojado projeto arquitetônico assinado por Marcelo Franco, que em muitos momentos lembra hotéis em Bali e outros destinos asiáticos, é bastante diferente das demais propriedades do grupo. João Armentano cuidou do design interior e Alex Hanazaki se encarregou do paisagismo.

São 36 luxuosas acomodações, todas com varandas privativas com vista para o mar e design bastante contemporâneo - algumas, em formato loft ou vila, possuem deliciosas piscinas privativas, também com vista para o mar. Há um caprichado restaurante, belíssimo serviço de café da manhã, um delicado spa e diversos espelhos d'agua, piscinas (uma delas com música subterrânea) e jacuzzis espalhados pela propriedade. E, é claro, muitos mimos diários aos hóspedes.

CLIQUE AQUI para ver detalhes, disponibilidade e valores do Carmel Taíba

Foto: Mari Campos

E foi justamente esse resort que fez a marca ser conhecida no país inteiro. Enquanto convivíamos com tantas restrições de contato e o constante anseio por contato com a natureza, o Carmel Taíba , cheio de espaço para o distanciamento social e já nascendo com atendimento personalizado e customizado, virou objeto de desejo de muitos brasileiros.

Seu sucesso foi o grande pontapé para que mais e mais pessoas tomassem conhecimento também das demais propriedades do grupo. Com boa parte das fronteiras internacionais ainda fechadas para os brasileiros, ganharam protagonismo nacional e bateram recordes de ocupação.

Desde a chegada do Carmel Taíba, a rede padronizou mais sua "hospitalidade made in Ceará" e passou a ter um foco maior nas experiências oferecidas por seus resorts. Do empréstimo gratuito de fat bikes em todos eles a uma série de atividades privativas cobradas à parte, como café da manhã servido à beira-mar, piqueniques ou o "pescado rústico" (que reproduz no cair da noite a forma com que antigamente moradores da comunidade preparavam seus peixes para o jantar na própria areia da praia), oferecem um vasto menu.

Foto: Mari Campos

Carmel Icaraizinho: o que vem por aí

Desde a inauguração do Carmel Taíba, a rede só viu os seus números crescerem. E o resort, mesmo tendo valores de diárias muito mais altos que das outras propriedades, é sempre o recordista de ocupação. Assim, o grupo resolveu continuar apostando firme no mercado de luxo e, em 2025, inaugurará o Carmel Icaraizinho Resort, em Icaraizinho de Amontada, a 190 km de Fortaleza

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

O novo projeto também é assinado pelo trio de sucesso do Carmel Taíba - Marcelo Franco, João Armentano e Alex Hanazaki - e está em desenvolvimento em um enorme terreno à beira-mar comprado pelo grupo em 2021.

Foto: Mari Campos

Ainda mantida à salvo do overtourism, Icaraizinho é atualmente um dos destinos mais valorizados no Ceará. E, com área de 26 mil metros quadrados, o novo resort será o maior empreendimento do grupo, com expectativa de 70 luxuosas acomodações.

Com o novo empreendimento, a rede Carmel espera não apenas continuar atraindo viajantes brasileiros de alto padrão mas também aumentar sua presença internacional, atraindo mais hóspedes sobretudo da Europa e dos EUA. Pelo jeito, o novo empreendimento tem tudo para seguir o bom exemplo dos demais resorts da rede.

.

