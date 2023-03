Esqui nos Alpes: ainda dá tempo!

Se você anda sonhando com dias frios e montanhas nevadas, ainda dá tempo de aproveitar o finalzinho da "season 2022-2023" de muitas da estações alpinas na França. Nas vizinhas La Plagne e Les Arcs, que juntas formam o complexo Paradiski, o funcionamento dos resorts de esqui vai até o finalzinho de abril - e já estão abertas as reservas para a próxima temporada, que começa em dezembro.

Eu acabo de retornar de uma linda viagem por ambos destinos, a convite do escritório de turismo da região francesa de Auvergne-Rhône-Alpes. O itinerário que eu fiz, aliás, não poderia ser mais redondinho: voar de Air France via Paris até Lyon, passar alguns dias na capital gastronômica da França, depois curtir esqui, neve e a beleza arrebatadora dos Alpes nos resorts do Paradiski e terminar em Annecy, uma das mais lindas cidades francesas, antes de voltar para casa - ou para uma bem-vinda parada em Paris, como eu fiz! - a partir de Genebra, a menos de uma hora de carro de distância. Preparados?

Alpes Franceses. Foto: Mari Campos

A descolada La Plagne

La Plagne é uma estação de esqui nos Alpes Franceses que, juntamente com Les Arcs e Peisey-Vallandry, compõe o Paradiski®, uma das maiores áreas esquiáveis do mundo. Não espere nada relacionado ao turismo de luxo em La Plagne porque não é: nem na hotelaria, nem nos serviços, nem na gastronomia.

Mas, para quem realmente vai aos Alpes para esquiar, o simpático resort alpino tem mesmo ótimas pistas. Distante cerca de 2h30 de carro tanto de Lyon, na França, quanto de Genebra, Suíça, fica no vale Tarentaise, na região da Savoie, bem de frente para o Montblanc. A montanha, aliás, está majestosamente visível da maioria de suas pistas.

É composta por 11 micro vilarejos distintos, todos eles completamente ski in/ski out, com a maioria das pistas acima dos 2000m de altitude - o que garante mais fartura em neve, mesmo em temporadas tão "secas" quanto esta. No total, são 135 pistas para diferentes níveis de esportistas, 73 meios de elevação (teleféricos, telecabines e gôndolas, incluindo algumas vintage).

Alpes Franceses, La Plagne. Foto: Mari Campos

E tem ainda o Vanoise Express (a mais longa gôndola do mundo, para cruzar com esquis até Les Arcs), um túnel subterrâneo para esquiadores com direito a dance music, diversas trilhas para fazer com ou sem esquis, a única pista de bobsleigh da França (cuja descida passa dos 80km por hora!) e até uma pitoresca acomodação montada em um removedor de neve (!!!) a 2.000m de atitude, com apelo romântico na decoração interna e jacuzzi e vista panorâmica para o Montblanc do lado de fora.

Diferente das estações mais procuradas por brasileiros, La Plagne é muito sossegada e impressionantemente silenciosa à noite. É bastante procurada por famílias (tem muitas atividades e áreas para crianças) e pelos super esquiadores, que estão mais preocupados com a qualidade das pistas que qualquer outra coisa. Mas tem um dos spas mais bonitos da região: a unidade do Deep Nature de La Plagne tem piscina, jacuzzis e banhos finlandeses em terraços externos, com vista para as pistas e os Alpes.

Alpes Franceses, Les Arcs. Foto: Mari Campos

O charme de Les Arcs

Les Arcs é uma linda estação de esqui dos Alpes Franceses, acessível a partir da bucólica e encantadora Borg Saint Maurice. Vizinha a La Plagne, forma com ela o Paradiski, um dos maiores domínios esquiáveis dos Alpes, e está a apenas uma hora de carro de diversas estações francesas mais badaladas, como Val d'Isere.

Les Arcs é formada por quatro deliciosos vilarejos - Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000 - em altitudes diferentes, de 1600 a 2000m, e com arquitetura e estilos bem diferentes. Mas todos eles facilmente interconectados através de navettes e gôndolas que funcionam dia e noite.

Tem algumas pistas extremamente arborizadas (o que é muito bom para esquiar no tempo ruim) e é chamada de "balcony resort", pois tem incríveis vistas panorâmicas em toda parte - inclusive para o Montblanc, é claro. E tem muitas (mesmo!) atividades e áreas reservadas exclusivamente para crianças.

Seu ponto mais alto fica a 3256m - chamado L' Aguille Rouge, com direito a passarela e vista panorâmica dos Alpes todos. E tanto ele como diversos outros mirantes e atividades (têm inclusive uma peculiar unidade do La Folie Douce, com diferentes ambientes internos e externos, incluindo um charmoso bistrô), ao contrário do que acontece em outras estações alpinas, são acessíveis também para quem não quer esquiar. Vários destes meios de elevação para pedestres são gratuitos e outros acessíveis com o Pedestrian Pass.

Alpes Franceses, Les Arcs. Foto: Mari Campos

Les Arcs é também um dos ski resorts mais ativos da França o ano todo (inclusive no verão, com diversas opções de esportes e passeios e até um campo de golfe de 18 buracos). Tem excelente infra hoteleira, dos hotéis mais econômicos a grandes redes turísticas e hotéis e chalés de luxo. Eu gostei bastante da minha hospedagem no belo Taj-i-Mah, em Arc 2000, com pé direito altíssimo nos quartos, ótimo serviço, um belo spa e vista panorâmica para as pistas de suas varandas.

Les Arcs é ainda muito farta em opções de restaurantes (de excelente qualidade, aliás), cafés, lanchonetes, bares, clubs, boliche, lojas, spa em seus vilarejos. Tem várias rotas de caminhada, trekking e snowshoeing, tirolesa e até uma Iglu Village, onde você pode jantar, dormir e tomar café da manhã num iglu privativo, com vista para o Montblanc. E seus três tipos de ski pass dão também várias vantagens e descontos em restaurantes, bares, lojas etc.

Tentando ser um pouco mais sustentável, o destino recomenda fortemente que seus visitantes não utilizem carros durante a estadia. Tem funicular e navettes elétricas gratuitas interligando todos os vilarejos e mesmo a partir de Borg Saint Maurice é possível chegar ali em impressionantes sete minutos em funicular, direto do centro da cidade. Oferece água potável gratuitamente disponível em vários pontos e é possível chegar a Les Arcs em trem direto desde Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdã.

Annecy. Foto: Mari Campos

Para esticar: Lyon e Annecy

A viagem alpina fica ainda mais gostosa acrescentando duas deliciosas cidades da região de Auvergne-Rhône-Alpes ao itinerário. Lyon, famoso polo gastronômico do país, reúne mais de 4000 restaurantes de diferentes especialidades e é uma cidade cheia de história. E facilmente conectada a Paris, tanto em trem direto quanto voos da Air France para conexão imediata, como eu fiz.

Fundada há mais de dois mil anos, tem 427 hectares listados como patrimônio da UNESCO e é a segunda cidade francesa mais importante do ponto de vista cultural, com mais de 100 murais públicos e uma quantidade impressionante de museus, galerias e afins. Desta vez, fiquei hospedada no excelente MGallery Le Royal Lyon, em pleno centro da cidade e ao lado do Institute Paul Bocuse, com excelente serviço e um caprichadíssimo café da manhã.

Annecy. Foto: Mari Campos

Annecy fica idilicamente localizada entre os maciços pré-alpinos de Bornes e Bauges e o belo lago Annecy. Capital da Haute-Savoie, tem menos de 60.000 habitantes e é uma das cidades mais bonitas de toda a França. Famosa por seu Carnaval em estilo veneziano - que acontece no final de semana seguinte ao nosso - e com belíssima arquitetura por toda parte, Annecy é também banhada pelos rios Thiou e Vassé e pelos canais Saint-Dominique.

Não à toa, é chamada de "Veneza dos Alpes". A cidade antiga é um verdadeiro encanto, com diversos canais, bancos floridos, pequenas pontes, fachadas coloridas, castelo, museus e inconfundíveis telhados. Fiquei hospedada ali no ótimo hotel Les Trésoms, bem de frente para o lago, e residência também do imperdível La Rotonde des Trésoms, restaurante do chef Eric Prowalski com uma estrela Michelin.

Uma viagem redondinha, seja para fazer neste finalzinho de temporada ou programar a escapada de inverno do ano que vem.

