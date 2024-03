Habitas Atacama: novo oásis no deserto

ACOMPANHE A MARI CAMPOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

Fui convidada no comecinho de fevereiro a conhecer com exclusividade o novo hotel no deserto do Atacama, que curiosamente ocupa a mesma propriedade do antigo Altiplanico, localizado a apenas dez minutos de caminhada da Calle Caracoles, bem no coração de San Pedro.

O novo hotel surge como importante opção de estadia no Atacama para quem quer ficar em uma propriedade charmosa e com boa infraestrutura mas não pode - ou não quer - cacifar as diárias mais polpudas dos lodges all inclusive que fazem muito sucesso com brasileiros na região.

A propriedade, apesar de aberta no final do ano passado, segue ainda em soft opening, fazendo necessários ajustes em serviços e operações - mas tem tudo mesmo para virar um novo oásis no deserto chileno.