Cid Moreira: veja em fotos inéditas como ele se preparou para a sua despedida do Jornal Nacional

Cid Moreira fazendo a barba em sua casa. Foto: Luiz Morier/Estadão

No seu último dia de trabalho após quase três décadas apresentando o Jornal Nacional, em 29 de março de 1996, Cid Moreira [1927-2024] abriu a sua casa para mostrar como seriam os preparativos para aquela sexta-feira especial de despedida, o fim de uma era no telejornalismo brasileiro .

O fotógrafo do Estadão, Luiz Morier, acompanhou Cid Moreira fazendo a barba, tomando café, se vestindo, tratando o cabelo e chegando para o trabalho na sede da TV Globo com a sua mulher à época, Maria Ulhiana Naumtchyk. Veja abaixo fotos inéditas deste dia, e outras de alguns dias anteriores, digitalizadas a partir dos negativos fotográficos originais arquivados no Acervo Estadão.

CID MOREIRA NA INTIMIDADE

Cid Moreira recebe um afago de sua mulher à época, Maria Ulhiana Naumtchyk, enquanto faz a barba. Foto: Luiz Morier/Estadão

Cid Moreira se prepara em casa para apresentar o Jornal Nacional pela última vez em 29 de março de 1996. Foto: Luiz Morier/Estadão

Cid Moreira se prepara em casa para apresentar o Jornal Nacional pela última vez em 29 de março de 1996. Foto: Luiz Morier/Estadão





Cid Moreira se prepara em casa para apresentar o Jornal Nacional pela última vez em 29 de março de 1996. Foto: Luiz Morier/Estadão

VEJA MAIS FOTOS INÉDITAS DE CID MOREIRA

CONTATOS FOTOGRÁFICOS

Folha de contatos fotográficos com o apresentador Cid Moreira no seu último dia de Jornal Nacional. Foto: Luiz Morier/Estadão

