De Ulysses a Lira, relembre os presidentes da Câmara desde a redemocratização

Presidentes da Câmara dos Deputados desde Ulysses Guimarães.Veja a lista Foto: Acervo/Estadão

Com Arthur Lira [PP] tentando se reeleger para um segundo mandato, a Câmara dos Deputados escolhe seu novo presidente numa disputa em que o atual líder da casa é o favorito e terá Chico Alencar [PSOL] como adversário na votação entre os pares.

A eleição do comando da casa legislativa é um pilar de sustentação política dos governos do Executivo e, desde que o bloco interpardidário Centrão se consolidou como uma das principais forças políticas, ter o partido com maior bancada não significa a garantia de vitória no pleito. A liberação de verbas pelo poder Executivo para parlamentares por votos favoráveis tornou-se uma moeda de troca para que o presidente da República da vez consiga emplacar um nome amigável ao seu governo.

Apesar da intensa negociação que sempre antecede a votação, surpresas acontecem, como em 2005, quando o chamado baixo-clero da Câmara conseguiu emplacar o então inexpressivo Severino Cavalcanti [PP] na disputa com o governista Luiz Eduardo Greenhalgh [PT].

Veja no levantamento do Acervo Estadão como foram as eleições dos presidentes da Câmara desde o fim da ditadura militar, quando Ulysses Guimarães [PMDB] foi eleito para presidir a casa e a assembleia constituinte.

PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DESDE 1985

1985-1987 | Ulysses Guimarães [PMDB] | governo Sarney [PMDB]

1987-1989 | Ulysses Guimarães [PMDB] | governo Sarney [PMDB]

1989-1991 | Antonio Paes de Andrade [PMDB] | governos Sarney [PMDB] e Collor [PRN]

1991-1993 | Ibsen Pinheiro [PMDB | governos Collor [PRN] e Itamar [PMDB]

1993-1995 | Inocêncio Oliveira [PFL] | governos Itamar [PMDB]

1995-1997 | Luís Eduardo Magalhães [PFL] | governo FHC [PSDB]

1997-1999 | Michel Temer [PMDB] | governo FHC [PSDB]

1999-2001 | Michel Temer [PMDB] | governo FHC [PSDB]

2001-2002 | Aécio Neves [PSDB] | governo FHC [PSDB]

2002-2003 | Efraim Morais [PFL] | governo FHC [PSDB]

2003-2005 | João Paulo Cunha [PT] | governo Lula [PT]

2005 | Severino Cavalcanti [PP] | governo Lula [PT]

2005 | José Thomaz Nonô [PFL] | governo Lula [PT]

2005-2007 | Aldo Rebelo [PCdoB] | governo Lula [PT]

2007-2009 | Arlindo Chinaglia [PT] | governo Lula [PT]

2009-2010 | Michel Temer [PMDB] | governo Lula [PT]

2010-2011 | Marco Maia [PT] | governo Lula [PT]

2011-2013 | Marco Maia [PT] | governos Lula e Dilma [PT]

2013-2015 | Henrique Eduardo Alves [PMDB] | governo Dilma [PT]

2015-2016 | Eduardo Cunha [PMDB] | governo Dilma [PT]

2016 | Waldir Maranhão [PP] | governo Dilma [PT]

2016-2017 | Rodrigo Maia [DEM] | governo Temer [PMDB]

2017-2019 | Rodrigo Maia [DEM] | governos Temer [PMDB] e Bolsonaro

2019-2021 | Rodrigo Maia [DEM] | governo Bolsonaro [PSL]

2021-2023 | Arthur Lira [Progressistas/PP] | governos Bolsonaro e Lula [PT]

2023-2025 | -------------------- | governo Lula [PT]

Ulysses Guimarães

[ 3/3/1985 – 2/2/1987 e 2/2/1987 – 2/2/1989]

>> Estadão 3/2/1987

> Estadão - 03/02/1987 Foto: Acervo/Estadão





Antonio Paes de Andrade

[ 15/2/1989 – 2/2/1991]

>> Estadão16/2/1989

> Estadão - 16/02/1989 Foto: Acervo/Estadão

Ibsen Pinheiro

[ 3/2/1991 – 2/2/1993]

>> Estadão 3/2/1991

> Estadão - 03/02/1991 Foto: Acervo/Estadão





Inocêncio Oliveira

[ 4/2/1993 - 2/2/1995]

>> Estadão3/2/1993

> Estadão - 03/02/1993 Foto: Acervo/Estadão

Luís Eduardo Magalhães

[ 3/2/1995 - 2/2/1997]

>> Estadão 3/2/1995

> Estadão - 03/02/1995 Foto: Acervo/Estadão

Michel Temer

[ 5/2/1997 - 2/2/1999 e 2/2/1999 - 2/2/2001]

>> Estadão 3/2/1999

> Estadão - 03/02/1999 Foto: Acervo/Estadão





Aécio Neves

[ 14/2/2001 - 17/12/2002]

>> Estadão - 15/2/2001

> Estadão - 15/02/2001 Foto: Acervo/Estadão

Efraim Morais [17/12/2002 - 2/2/2003]





João Paulo Cunha

[ 2/02/2003 - 14/2/2005]

>> Estadão 3/2/2003

> Estadão - 03/02/2003 Foto: Acervo/Estadão





Severino Cavalcanti

[ 15/2/2005 - 21/9/2005]

>> Estadão - 16/2/2005

> Estadão - 16/02/2005 Foto: Acervo/Estadão





José Thomaz Nonô

[ 21/9/2005 - 28/9/2005]





Aldo Rebelo

[ 28/9/2005 - 1/2/2007]

>> Estadão - 29/9/2005

> Estadão - 29/9/2005 Foto: Acervo/Estadão





Arlindo Chinaglia

[ 1/2/2007 - 2/2/2009]

>> Estadão - 2/2/2007

> Estadão - 02/02/2007 Foto: Acervo/Estadão





Michel Temer

[ 2/2/2009 - 2/2/2010]

>> Estadão 3/2/2009

> Estadão - 03/02/2009 Foto: Acervo/Estadão





Marco Maia

[17/12/2010 - 2/2/2011 e 2/2/2011 - 4/2/2013]

>> Estadão - 2/2/2011

> Estadão - 02/02/2011 Foto: Acervo/Estadão





Henrique Eduardo Alves

[ 4/2/2013 - 2/2/2015]

>> Estadão 5/2/2013

> Estadão - 05/02/2013 Foto: Acervo/Estadão





Eduardo Cunha

[ 2/2/2015 - 5/5/2016]

>> Estadão 2/2/2015

> Estadão - 02/02/2015 Foto: Acervo/Estadão









Waldir Maranhão (interino)

[ 5/5/2016 - 14/7/2016]





Rodrigo Maia

[ 14/7/2016 - 2/2/2017, 2/2/2017 - 1/2/2019 e 1/2/2019 - 1/2/2021]

>> Estadão 3/2/2017

> Estadão - 03/02/2017 Foto: Acervo/Estadão





Arthur Lira

[3/2/2021 - 2/2/2023]

Eleição de Arthur Lira em 2021 Foto: Acervo Estadão





