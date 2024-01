Conheça dez cruzeiros temáticos para embarcar ainda neste ano

Norm Lewis já atuou em Les Misérables, O Fantasma da Ópera, Hair, Chicago e A Pequena Sereia, entre outros clássicos dos musicais em Nova York. Em março, o ator participa do cruzeiro temático da Broadway no navio Norwegian Pearl. Um mês antes, os fãs de Star Trek são transportados para outra galáxia, a bordo do Mariner of the Seas, da Royal Caribbean.

Se os temas dos roteiros no exterior passeiam por áreas diversas, os cruzeiros temáticos no Brasil se concentram em duas especialidades nacionais: música e dança. Essa tendência já existia quando as companhias marítimas que participavam da temporada brasileira promoviam os próprios temáticos – o verão 2012/2013 teve 14 assim. Ainda hoje, a Costa realiza seu Dançando a Bordo, agora na 19.ª edição.

Atualmente, no entanto, esse tipo de roteiro costuma ser organizado por empresas de eventos, que fretam navios. Um exemplo bem conhecido é o Emoções em Alto Mar, navio de Roberto Carlos, cuja estreia ocorreu em 2005. A PromoAção apostou nesse filão e tem suas viagens vendidas também pela gigante CVC.

Ano a ano, o cardápio musical da PromoAção fica mais variado, cobrindo do axé ao sertanejo. A partir de 1º março, por exemplo, o MSC Preziosa se reveza entre Roupa Nova (nos 40 anos do grupo, com nomes como Nando Reis e Cidade Negra); Ludmilla (no cruzeiro Numanice, ao lado de Belo, Pixote e Gloria Groove); e Maiara e Maraisa (com participação de Simone Mendes, Ana Castela, João Gomes, Mari Fernandez e Edson e Hudson). Com embarque e desembarque em Santos e escalas em Búzios (RJ) e Angra dos Reis (RJ), as viagens são minicruzeiros de três noites cada.

Veja a seguir 10 temáticos de diferentes estilos para embarcar em 2024 no Brasil e no exterior. Os preços não incluem passagem aérea e eram os mais baratos por pessoa em cabine dupla disponíveis no início de janeiro.

O CarnaXuxa tem a rainha dos baixinhos no comando da festa e vários convidados Foto: Igor do Ó/Carnaxuxa

Carnaval

Esse não é qualquer roteiro para o feriado mais festivo do País. O CarnaXuxa tem a artista no comando da festa e vários convidados conhecidos pelo grande público. Olodum, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo e Monobloco participam do cruzeiro, com shows toda noite. Durante o trajeto de 22 a 26/2, o MSC Preziosa faz escala em Búzios (RJ) e Angra dos Reis (RJ). O navio sai e volta para Santos. A partir de 12 parcelas de R$ 319, mais R$ 900 de taxas (cabine interna). Veja mais aqui.

Literatura

Banhos de cultura e de Amazônia compõem o Navegar é Preciso, organizado pela Auroraeco e pela Livraria da Vila. Itamar Vieira Junior, Tati Bernardi, Pedro Pacífico, Jarid Arraes e Marcelino Freire são os escritores convidados na 12.ª edição do cruzeiro fluvial. Todo ano há uma atração musical; Mônica Salmaso estará no Grand Amazon. De 29/4 a 3/5, os passageiros assistem a mesas literárias, fazem atividades na natureza e visitam a Fundação Almerinda Malaquias, em Novo Airão, apoiada pelo projeto. A embarcação parte e retorna a Manaus, após os dias pelo Rio Negro. Desde R$ 9.520 (com taxas e seguro-viagem).

Participantes se reúnem para discussão de livros durante o cruzeiro temático literário Auroraeco e Livraria da Vila na edição de 2023 Foto: Auroraeco

Dança

Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo são nomes confirmados como convidados para o 19.º Dançando a Bordo. A bordo do Costa Diadema, estão previstas 120 atividades, incluindo aulas de salsa, tango e valsa. Sob direção do casal de bailarinos Theo e Monica, com 27 anos de experiência, tem ainda tardes dançantes, festas, bailes e apresentações de professores de diferentes ritmos. São sete noites, com escalas em Salvador e Ilhéus, no sul da Bahia. O cruzeiro temático começa em 10/3, com partida de Santos – pela primeira vez, há possibilidade também de embarque em Salvador (6/3) e no Rio (9/3). A partir de R$ 3.643,80 (preço disponível para compra até 26/1). Confira aqui as opções.

Star Trek

De 22 a 29/2, o Mariner of the Seas, navio da Royal Caribbean, transporta os passageiros para outra galáxia. As noites temáticas incluem uma festa com o comandante Gorn e outra com concurso de fantasias (a Q’s Costume Party), inspiradas no universo de Jornada das Estrelas. Com 4 dias exclusivamente de navegação, o itinerário começa e termina em Port Canaveral (Flórida) e para em Aruba e Curaçao. Muitas cabines já estavam com lista de espera em 12/1, quando o preço mais em conta disponível era de US$ 2.340, mais US$ 350 de taxas.

Sertanejo

O Navio Cabaré - Modão em Alto Mar já vai para a 3.ª edição. Com Leonardo no comando, a viagem conta com as duplas: Cesar Menotti e Fabiano; Gino e Geno; Matogrosso e Mathias; e Cezar e Paulinho. Também está prevista a participação do grupo Raça Negra. O roteiro será realizado a bordo do MSC Seaview, de 26 a 29/11. Na CVC, desde 12 parcelas de R$ 394 (cabine interna, com taxas).

Em 2024, a companhia de cruzeiros fluviais AmaWaterways terá 21 roteiros de vinho Foto: Reprodução/AmaWaterways

Vinho

A AmaWaterways promove roteiros de vinho desde 2010, com passeios a vinícolas, degustações e explanações de um especialista. Além de aprender sobre vinificação, os passageiros experimentam a bordo refeições harmonizadas com rótulos indicados pelo sommelier, que podem vir das regiões ao longo do itinerário. Em 2024, a companhia de cruzeiros fluviais terá 21 roteiros de vinho. A próxima será no Captivating Rhine, de Amsterdã a Basileia (Suíça). Entre 20 e 27/3, o AmaPrima navega pelo Reno, atravessando a Alemanha (escalas em Dusseldorf, Rüdesheim, Heidelberg e Breisach), com parada também na francesa Estrasburgo. No Brasil, à venda na Velle Representações, desde US$ 5.198, mais taxas.

Broadway

Os fãs de musicais vão à loucura neste roteiro da NCL, com apresentações, workshops e palestras com artistas. Em 2024, o Broadway Cruise tem confirmadas as presenças de nomes como Christian Borle e Kerry Butler. Em produções da Broadway, Borle participou de A Fantástica Fábrica de Chocolate, Something Rotten! e Legalmente Loira. Já Kerry esteve no elenco de Beetlejuice, A Bela e A Fera e Xanadu. Realizada em parceria com a Sixthman, empresa especializada em festivais e espetáculos, a viagem começa em 13/3, em Miami. De lá, o Norwegian Pearl segue para Key West e Ilhas Cayman, antes de voltar à cidade da Flórida em 18/3. Desde US$ 1.195 (cabine interior), mais taxas de US$ 315.

Gastronomia

A proposta do Culinary Masters’ Cruise é uma incursão na gastronomia. O roteiro é comandado por Alexis Quaretti e Eric Barale, chefs da Oceania que fazem parte da associação dos Master Chefs da França, criada em 1951 para promover a culinária do país pelo mundo. O itinerário inclui painéis e demonstrações, além da degustação do brunch de gala de frutos do mar da companhia (usualmente restrito a lançamentos de navios) e de jantares temáticos elaborados com ingredientes comprados em mercados dos destinos visitados. Desde R$ 16.999 (Inside Stateroom). O Marina sai de Malta em 16/10 e chega a Roma em 26/10, parando em portos de Montenegro, Croácia, Grécia e Itália. Site: pt.oceaniacruises.com.

A Disney Cruise Line oferece aos hóspedes que navegam no outono um momento de 'travessuras e gostosuras' ao lado de toda a turma do Mickey. Para esta celebração, cada navio possui sua própria árvore de abóbora Foto: Kent Phillips/Disney Cruise

Rock

Barão Vermelho, Ira, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Pitty, Raimundos, Di Ferrero e Supla estão no line-up do 89 Rock Boat. Entre 22 a 25/3, o MSC Preziosa tem Santos como ponto de partida e chegada e faz escalas em Búzios (RJ) e Angra dos Reis (RJ). Desde 12 parcelas de R$ 359 (cabine interna), mais R$ 800 de taxas.

Halloween

Na companhia de Mickey, Minnie e sua turma, o Halloween on the High Seas é repleto de gostosuras e fofuras. A família toda pode se divertir fantasiada. O clima fica completo com comidas, bebidas e decoração temáticas, incluindo uma árvore de abóboras mágicas. Com saídas em setembro e outubro de 2024, os roteiros da Disney Cruise Line são realizados nos navios Magic, Dream, Fantasy e Wish. De 20 a 23/9, partindo de Fort Lauderdale e passando pelas Bahamas, a partir de US$ 1.679 (com taxas, a bordo do Magic). Saiba mais informações aqui.