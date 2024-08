Vítima de voo da Voepass, jovem carioca era esportista e publicou vídeo antes de entrar no avião

Isabella Santana Pozzuoli, de 30 anos, foi uma das 62 vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9. Formada em educação física, ela costumava praticar esportes e chegou a publicar um vídeo no Instagram na porta da aeronave antes do acidente.

Isabella Pozzuoli, uma das vítimas do voo da Voepass que caiu em Vinhedo Foto: Instagram/@isabellapozzuoli

PUBLICIDADE Segundo informações de seu Linkedin, recentemente ela trabalhou como assistente de coordenação no Instituto Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro. A Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro (FBERJ) lamentou a perda, destacando que Pozzuoli era uma das oficiais de mesa da instituição. A Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj) também publicou uma nota, destacando o trabalho de Isabella como técnica de vôlei de praia.

Família e amigos denunciam perfis falsos

Após a divulgação do acidente, alguns perfis falsos foram criados no Instagram pedindo dinheiro em nome da família. João Ribeiro, namorado da jovem, publicou um longo texto na seção de comentários da última foto postada por ela e alertou sobre a questão.

“Deixo essa mensagem no intuito de que todos saibam a pessoa incrível que ela foi e, também, pedir que denunciem toda e qualquer vaquinha que se refira ao nome dela solicitando doação de valores. Infelizmente este mundo, além de perder uma pessoa maravilhosa, segue repleto de pessoas horríveis”, pediu.

Maria Júlia, atleta de vôlei e amiga de Isabella, usou seu perfil no Instagram para mostrar que uma busca pelo nome já indicava ao menos 10 páginas falsas. “Não caiam nesses perfis fakes! Estão aproveitando essa tragédia para pedir dinheiro! Simplesmente que ódio! Nojo dessas pessoas”, escreveu.

Queda do avião da Voepass

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre a queda do avião da Voepass.