Mulher morre eletrocutada após usar chapinha e secador conectados na mesma extensão

Segundo relato do marido à Polícia Militar, poucos minutos após deixar a mulher se preparando, ele retornou e a encontrou no chão com um fio de extensão enrolado no corpo.

A mulher, de acordo com ele, estava com os cabelos molhados e a chave do disjuntor elétrico da casa estava desarmado, possivelmente em função da descarga elétrica. Os vizinhos foram chamados para ajudar no socorro e após retirarem o fio com um cabo de vassoura, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).