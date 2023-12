Quais são os melhores destinos do mundo? Descubra na premiação global

Maldivas é o Melhor Destino do ano. Os vencedores do World Travel Awards 2023, premiação global do setor, foram anunciados hoje em Dubai.

O destino dos Emirados Árabes, aliás, ganhou em dezenas de categorias, incluindo Melhor Destino para Compras, Melhor Destino para Eventos e várias relacionadas a hotéis. Outro que se destacou foi o Vietnã, com mais de 15 prêmios, caso de Melhor Destino com Patrimônios.

Maldivas: Melhor Destino do Mundo em 2023 - Foto: Pixabay

Portugal, vencedor em 10 categorias

Entre os países da Europa, só deu Portugal, com 10 categorias do World Travel Awards, agora além de Lisboa e Porto, sempre entre as preferidas nas listas de viagens dos brasileiros. Atenção: em breve, irão pintar mais textos meus aqui sobre destinos portugueses. Desta vez serão sobre o Centro de Portugal e a Ilha da Madeira, que visitei agora no segundo semestre de 2023.

Na premiação mundial, Braga foi escolhida como o Melhor Destino Emergente. A Melhor Atração Turística do Mundo? Os Passadiços do Paiva, um Geoparque Patrimônio Mundial pela Unesco, localizado no Norte de Portugal. A TAP venceu como a que melhor companhia que conecta a Europa à Africa e à América do Sul.

Os campeões não ficaram apenas com a parte continental de Portugal. Os 2 arquipélagos foram premiados: os Açores, como Melhor Destino de Aventura, e a Madeira, como Melhor Destino Insular, mais uma vez.

Portugal: Melhor Destino da Europa

Lisboa: Melhor Destino Urbano da Europa - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Peru, Chile e Jamaica, campeoes das Américas

Dei uma espiada, mas neste ano nada de Canadá, Brasil, Argentina e Alemanha na final mundial. Ficaram mesmo com as regionais.

Em relação à América do Sul, o Peru venceu como Melhor Destino Gastronômico e Melhor Destino Cultural, enquanto o Chile foi eleito o Melhor Destino Verde. A Jamaica representou bem o Caribe, como Melhor Destino de Cruzeiro e Melhor Destino para Famílias.

Parque temático e companhia de cruzeiros

Duas empresas americanas venceram nessas categorias. Walt Disney World, na Flórida, levou o prêmio de Melhor Complexo de Parques Temáticos. Já a Norwegian foi eleita a Melhor Companhia de Cruzeiros.

Fidelidade em hotéis e voos

Os campeões nas categorias referentes a programas de fidelidade foram Marriott Bonvoy, em hotelaria, e o Skywards da Emirates, em aéreo.

Praia, mergulho e lua-de-mel

Filipinas é o Melhor Destino de Praia e o Melhor Destino de Mergulho. Para lua-de-mel, venceu Saint Lucia.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no grupo gratuito no WhatsApp e em comoviaja.com.br