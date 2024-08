Queda de avião em Vinhedo: ‘Liz era muito especial’, diz mãe de vítima de 3 anos

A jornalista Adriana Ibba usou as redes sociais neste domingo, 11, para fazer um desabafo sobre a morte prematura da filha, Liz Ibba dos Santos, de apenas 3 anos de idade. A menina foi uma das 62 vítimas do acidente de avião ocorrido na última sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Liz estava com o pai, o funcionário público Rafael Fernando dos Santos, no momento da tragédia. Ele tinha ido até Cascavel, de onde o voo saiu, para buscar a filha, que vivia com a mãe. Rafael e Liz passariam o Dia dos Pais juntos neste domingo em Florianópolis (SC), onde ele morava.

Rafael Fernando dos Santos e Liz Ibba dos Santos passariam o Dia dos Pais em Florianópolis Foto: Reprodução/Redes sociais

"A Liz era essa imensidão. Ela era muito especial. Quem a conhecia sabia da intensidade que ela tinha, ela era muito maravilhosa, muito perfeita", disse a mãe da menina. Apesar do momento de dor, Adriana fez questão de agradecer o apoio que tem recebido de colegas e amigos. "Quero agradecer aos meus colegas, meus amigos da imprensa, meus amigos jornalistas. Obrigada pelas informações e documentos que vocês estão me mandando. Me mandem. Muito obrigada". Liz faria quatro anos em outubro.

A jornalista já está na capital paulista para realizar o teste de DNA para identificação do corpo da filha. “Quero pedir para vocês que emanem muita força. A gente sabe que a vida é feita de obstáculos, mas com toda certeza do mundo o dia de hoje é o mais difícil da minha vida”.

O avião, modelo ATR-72-500, fazia a rota Cascavel, no oeste do Paraná, até o Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros a bordo e quatro tripulantes. Todos morreram. Liz viajava em companhia do pai, Rafael Fernando dos Santos, que também faleceu. Ele trabalhava como programador no Ministério Público de Santa Catarina.