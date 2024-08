Vítima de queda de avião em Vinhedo era pai, engenheiro e trabalhava com vendas

Tiago Büller Azevedo, de 40 anos, foi uma das 62 vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 9. Engenheiro de formação, ele trabalhava com vendas e deixa mulher e um filho.

Tiago Büller Azevedo, uma das vítimas do voo da Voepass Foto: Linkedin

PUBLICIDADE Tiago se formou em engenharia de produção com ênfase em processos de produção química pela Faculdade Oswaldo Cruz. Na juventude, trabalhou como professor de inglês, e posteriormente passou por uma série de empresas como representante ou gerente de vendas. Evatânia Azevedo, mãe do engenheiro, publicou um desabafo em seu Facebook: “Estou com meu filho Bruno, meu netinho Dante, minha nora Carlina necessitando de luz e amor. Meu filho Tiago Azevedo não sobreviveu ao acidente de avião de ontem.”

“Estou num hotel que a companhia aérea indicou desde ontem a noite. Preciso que envie luz e amor. Acredito que Tiago está lá tentando ajudar os outros feridos também precisando de luz e amor. Não deixaram eu ir até lá. Por isso estou aqui esperando. Aqui está escuro preciso de luz e amor”, continuou.

Queda do avião da Voepass

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre a queda do avião da Voepass.