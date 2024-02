Para quem gosta de K-pop, o fenômeno global Twice desembarca com a energia oriental exuberante em dois shows na capital como parte da turnê mundial. Ainda com música, mas no teatro, o destaque é o espetáculo O Jovem Frankenstein, estrelado por Marcelo Serrado, Dani Calabresa e grande elenco.

No Paço das Artes, uma mostra sobre palhaços convida o público a refletir sobre o papel deste personagem icônico no universo do circo e das emoções humanas. E para os apaixonados por velocidade, o Autódromo de Interlagos recebe o 18º Race & Friends Festival, um evento de carros repleto de adrenalina. Veja os detalhes destas e outras dicas culturais.