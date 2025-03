FLIMA: Milton Hatoum será o homenageado da Festa Literária da Mantiqueira 2025

“É uma grande honra ser homenageado na Flima, um evento literário importante e já consolidado. Penso que o tema tem tudo a ver com uma certa tradição romanesca e com questões essenciais do nosso tempo”, declarou Hatoum à Coluna. A trajetória e as obras do autor manauara, como Dois Irmãos e Cinzas do Norte, serão debatidas em mesas e atividades do evento.

Um dos curadores e diretor do festival, Roberto Guimarães afirma que a escolha da temática está relacionada ao poder da literatura para aproximar as pessoas e possibilitar diálogo. “Vivemos um momento complexo e delicado, em que o outro, muitas vezes, é percebido não como diferente, mas como inimigo”, reflete.

Além da presença de Milton Hatoum, a Flima 2025 também contará com escritores como Prisca Agustoni, Kaká Werá, Edimilson de Almeida Pereira, Jamil Chade e Milly Lacombe.