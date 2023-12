Quais foram os livros mais vendidos do Brasil em 2023? Veja lista e conheça obras

Os livros mais vendidos em 2023 foram, de novo, de Colleen Hoover. Fenômeno de vendas no mundo todo, a escritora americana, que trabalhava como assistente social antes de começar a se autopublicar em 2012 e de ganhar fama, tem nada menos do que quatro romances entre os 10 best-sellers do ano. É Assim Que Começa foi o livro mais vendido de 2023, segundo levantamento feito pela Nielsen BookScan para o Estadão.

Lançado em outubro de 2022, a tempo de já conquistar o 17º lugar no ranking dos 20 mais vendidos do ano passado, ele é a sequência de É Assim Que Acaba - que caiu uma posição e ocupa agora a segunda posição.

A Nielsen BookScan acompanha os números do mercado a partir da venda de livros físicos nas principais livrarias - ela cobre 76% do varejo. O levantamento é feito pelo ISBN e não considera outras edições do mesmo livro.

Segundo o Grupo Record, que publica os livros de Hoover, ela somou, em 2023, 1.489.784 de exemplares vendidos até a publicação desta matéria. Só de É Assim Que Começa, foram quase 295 mil exemplares (incluindo 33 mil e-books).

É muito provável que esses livros sigam no radar dos leitores brasileiros, já que uma adaptação de É Assim Que Acaba, que conta uma história de amor que se revela a história de uma relação abusiva, está prevista para estrear em fevereiro de 2024. Blake Lively será a protagonista (relembre o dia em que ela voltou à casa de sua infância para anunciar o elenco).

Se em 2019 nenhuma obra de ficção ficou entre as mais vendidas do Brasil (veja o ranking dos últimos anos ao final do texto), em 2023 seis romances dividiram o espaço com autoajuda e educação financeira e com um título religioso, na esteira de um movimento iniciado em 2020, na pandemia, quando muitos brasileiros redescobriram a leitura de ficção.

Carla Madeira, com Tudo é Rio, é a única ficcionista brasileira entre os top 10, que conta, ainda, com a presença do pastor da Igreja Renascer Junior Rostirola na quarta posição. Se analisarmos o top 20, aparecem outros dois brasileiros: Paulo Vieira e Thiago Nigro, autores de autoajuda frequentadores assíduos dessas listas.

O Grupo Record também domina, com 6 títulos entre os 10. As outras editoras são HarperCollins, com dois, e Vida, Citadel e Sextante, com um título cada. Todos os livros, com exceção de A Psicologia Financeira: Lições Atemporais Sobre Fortuna, Ganância e Fé, apareceram no ranking do ano passado. E nenhum deles foi lançado no Brasil em 2023.

Veja a seguir os 10 best-sellers, com as sinopses (baseadas em informações fornecidas pelas editoras), e na sequência a lista geral dos 20 livros mais vendidos no ano.

Os 10 livros mais vendidos no Brasil em 2023

É Assim Que Começa: Sequência de É Assim que Acaba. Lily Bloom continua administrando uma floricultura. Seu ex-marido abusivo, Ryle Kincaid, ainda é um cirurgião. Mas agora os dois estão oficialmente divorciados e dividem a guarda da filha. Quando Lily esbarra em Atlas, com quem não fala há quase dois anos, parece que finalmente chegou o momento de retomar o relacionamento da adolescência. Lily, porém, não está exatamente livre de Ryle. O livro, da Galera, que chegou às livrarias em 2022, alterna entre os pontos de vista de Atlas e Lily. É Assim Que Acaba: Este é considerado o livro mais pessoal de Colleen Hoover e conta a história de Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. Ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento. O livro, publicado pela Galera em 2018, toca em questões como violência doméstica e abuso psicológico. A Biblioteca da Meia-Noite: Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido ao fazer um mergulho interior viajando pelos livros até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela valha a pena ser vivida. Este é o enredo do livro de Matt Haig lançado pela Bertand em 2021. Café com Deus Pai: O pastor Junior Rostirola propõe um diálogo com “alguém que possa ter a resposta para todas as nossas preocupações”. Ao longo de devocionais diários, o livro, editado pela Vida em 2021, convida o leitor para um encontro com Deus que, além de ensinar uma nova forma de apreciar uma xícara de café, mostrará como a vida também pode ser saboreada. O Homem Mais Rico da Babilônia: Clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros, editado pela HarperCollins em 2017. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo, o autor mostra soluções sábias e atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. O livro foi publicado originalmente em 1926. Verity: Um casal apaixonado. Uma intrusa. Três mentes doentias. Verity é o primeiro thriller de Colleen Hoover, lançado pela Galera em 2020, e conta a história de Verity Crawford, uma autora best-seller no auge da carreira que sofre um acidente que a impede de concluir sua história. Então surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes de uma consolidada série da autora. Ela decide passar alguns dias na casa da escritora, onde encontra uma espécie de autobiografia reveladora e na qual vai se envolvendo - até se descobrir envolvida, também, em um jogo psicológico. Mais Esperto que o Diabo: O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso: Escrito em 1938 e publicado no Brasil em 2014 pela Citadel, o livro traz uma entrevista que Napoleon Hill imaginou com o “diabo”. Nela, “sua magestade”, como ele se apresenta, responde a questões como: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais? Quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam? De que forma o Diabo influencia a nossa vida do dia a dia? Como a sua dominação influencia nossas atitudes? O que é o medo? Como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados pelo Diabo? Quais as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do Diabo? E por aí vai. Todas as Suas (im)perfeições, de Collen Hoover (Galera): Romance de Collen Hoover lançado em 2019 pela Galera) fala sobre um casamento conturbado e uma promessa esquecida que pode ser capaz de salvá-lo. É a história de Quinn e Graham, que se conhecem no pior dia de suas vidas. Ela chega mais cedo de uma viagem para surpreender o noivo, ele testemunha a traição da namorada. E é assim que ambos acabam no corredor de um prédio, trocando confidências, biscoitos da sorte e palavras de conforto. Eles voltam a se encontrar, se apaixonam. Até que surge um conflito: ela não quer ser mãe. que é pela única coisa que não consegue ser: mãe. Tudo é Rio: Romance da publicitária mineira Carla Madeira, publicado pela independente Quixote e relançado em 2021 pela Record, vem conquistando novos leitores a cada ano. O livro narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles. Uma história de amor, culpa e perdão. Leia a resenha de Tudo é Rio A Psicologia Financeira: Lições Atemporais Sobre Fortuna, Ganância e Felicidade: Livro de educação financeira de Morga Housel lançado pela Harpercollins em 2021. Para o autor, o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento - e isso, ele diz, pode ser aprendido. Para ele, as grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de ser feliz.

Os 20 livros mais vendidos no Brasil