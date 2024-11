‘Gladiador 2’: Airbnb inaugura experiência baseada em filme no Coliseu de Roma; veja como participar

Coliseu receberá visitantes à noite pela primeira vez Foto: Airbnb/Divulgação

Em parceria com a Paramount Pictures, o Airbnb inaugurou uma experiência inspirada em Gladiador 2 no Coliseu, em Roma. As inscrições para o evento, que levará dois grupos de 16 pessoas, serão abertas em 27 de novembro e a experiência acontecerá em 7 e 8 de maio de 2025.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site ou aplicativo do Airbnb, selecionar seus 15 convidados e escrever os motivos pelos quais deveria ganhar a viagem.

‘Gladiador 2’ ganhará experiência no Coliseu, em Roma Foto: Airbnb/Divulgação

PUBLICIDADE Os premiados na ação poderão viver a experiência de gladiadores, usando armaduras e se enfrentando em combate. Os visitantes serão treinados e também assistirão a lutas profissionais enquanto comem. Esta será a primeira vez que o Coliseu será aberto após o anoitecer, mas nenhum dos convidados poderá dormir no local (“O Coliseu é um lugar de combate, não de descanso”, diz o site oficial do evento).

Gladiador 2 estreia em 14 de novembro nos cinemas.